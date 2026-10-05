أمين عام حماة الوطن مهنئا الرئيس السيسي: نصر أكتوبر جسد إرادة الشعب وصلابة القوات المسلحة

يتقدم اللواء طارق نصير ، أمين عام حزب حماه الوطن بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة المصرية والفريق أول اشرف سالم زاهر القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والقادة والضباط وضباط. الصف والجنود، من أبناء القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، التي جسدت صلابة العسكرية المصرية في الدفاع عن الوطن وتحقيق أعظم انتصارات العسكرية المصرية.

وقال اللواء طارق نصير أن نصر أكتوبر المجيد سيظل صفحة مضيئة فى تاريخنا الحديث حيث جسدت إرادة الشعب المصرى و قواته المسلحة فى ملحمة العبور والتحرير، وأثبتت أن الإرادة الوطنية صلبة لا تنكسر وانها قادرة على تحقيق المستحيل.

وأضاف أن ذكرى أكتوبر هذا العام تاتي والعالم يمر بتحديات كبيرة على كافة المستويات يُحتم علينا جميعا الاصطفاف خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة الباسلة، للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وأكد،'نصير' على أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن أي مواجهة أخرى، في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات وما تمثله أهمية الموقع الجغرافي لمصر من أطماع وتحديات.

وطالب اللواء طارق نصير الشباب بان يكونوا على وعي بتاريخ وطنهم وما حققه المصريون عبر مختلف المراحل، وأن يدركوا أنهم جزء أساسي من هذا التاريخ،

وعليهم المحافظة على هويتهم الوطنية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي تستهدف بث القلق وإثارة البلبلة بين المواطنين.

واختتم امين عام حزب حماه الوطن تهنئته للرئيس السيسي بأن يديم علية

بموفور الصحة والعطاء وأن يحفظ وطننا العزيز مصر وشعبها من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والبناء، نحو الجمهورية الجديدة التي تبني ولا تهدم تجمع ولا تفرق.