الأرصاد: استمرار الأجواء الخريفية.. وتحذيرات من منخفض السودان الموسمي

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم أجواءً خريفية، مع استقرار نسبي في الأحوال الجوية ودرجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت عبر برنامج صباح الخير يا مصر أن الأجواء معتدلة في أول الليل، ومع التقدم في ساعات الليل وفترات الصباح الباكر يبدأ الإحساس بالبرودة.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، موضحة أن فرص الأمطار على المناطق الداخلية ضعيفة جدًا.

وأشارت الى أن حركة الملاحة البحرية معتدلة إلى حد كبير على البحر المتوسط، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر ونصف، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج على خليج السويس بين مترين و3 أمتار، وعلى باقي البحر الأحمر بين مترين و2.8 متر.

ونوهت أن نشاط الرياح يكون لطيفًا خلال فترات المساء وفترات الليل، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وحذرت من التغيرات السريعة في الأجواء خلال الفترة المقبلة، موضحة أن منخفض السودان الموسمي يبدأ تأثيره اعتبارًا من غد الجمعة، مع فرص لسقوط أمطار في مناطق أخرى، منها سواحل البحر المتوسط، وسواحل البحر الأحمر، ومناطق من جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، ومناطق من جنوب الصعيد.

وأكدت أهمية متابعة النشرات الجوية أكثر من مرة خلال اليوم، خاصة قبل الخروج من المنزل، ونصحت بارتداء قطعتين من الملابس خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.