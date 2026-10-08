أستاذ اقتصاد: مصر منفتحة على الشرق والغرب وتسعى لتوطين الصناعة

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية تؤكد انفتاح الدولة المصرية على الشرق والغرب، وسعيها للاستفادة من تجارب الدول الآسيوية في تحقيق التنمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر أن الدول الآسيوية الصاعدة تتشابه في بعض نظم الإدارة والعادات والتقاليد مع مصر، ولذلك من المهم دراسة تجاربها والاستفادة منها في توطين نموذج التنمية داخل الدولة المصرية.

ولفت إلى أن الدولة لديها مجموعة من برامج النمو، يأتي في مقدمتها توطين الصناعة، وهو ما يتطلب وجود شركاء أساسيين في هذا المجال، خاصة أن الدول الآسيوية تمتلك شركات كبيرة ومتقدمة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعة.

وأشار إلى أن هذه الدول استطاعت تنويع اقتصاداتها والاستفادة من العمالة والإدارة، إلى جانب تسويق مشروعاتها ومنتجاتها في الأسواق الخارجية، وهو ما ساعدها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة والاستمرار في تطوير خدماتها.