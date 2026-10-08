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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ اقتصاد: العلاقات المصرية الكورية تفتح الباب أمام استثمارات وشراكات استراتيجية

أستاذ اقتصاد: العلاقات المصرية الكورية تفتح الباب أمام استثمارات وشراكات استراتيجية
أستاذ اقتصاد: العلاقات المصرية الكورية تفتح الباب أمام استثمارات وشراكات استراتيجية
شيماء جمال

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية لها أهداف متعددة، وتأتي في توقيت مهم، خاصة في ظل الأزمات التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، سواء في أوكرانيا أو أوروبا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر، أن دول شرق آسيا استطاعت الحفاظ على معدلات مناسبة من النمو رغم هذه الأزمات، وهو ما يجعل دراسة تجاربها الاقتصادية والاستفادة منها أمرًا مهمًا لمصر.

وأشار الى أن العلاقات المصرية الكورية قوية ومتفرعة، مشيرًا إلى أن مصر اعترفت باستقلال كوريا عام 1948، وأن كوريا شهدت بعد ذلك نقلة نوعية في مسيرتها الاقتصادية.

ولفت إلى أهمية جذب الاستثمارات من الدول الآسيوية وإقامة شراكات استراتيجية معها، إلى جانب التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من المشروعات المرتبطة بمنطقة قناة السويس، بما يدعم توطين الصناعة والاستثمار في العمالة والتكنولوجيا.

وتابع أن تجربة إندونيسيا، بما تتميز به من تنوع جغرافي واقتصادي، تقدم أيضًا دروسًا مهمة في كيفية إدارة التنوع الاقتصادي وتحقيق التكامل.

واختتم بأن الزيارة تأتي في ظرف بالغ التعقيد، وتتيح لمصر الاستفادة من تجارب كوريا وماليزيا وإندونيسيا في التنمية، باعتبار ذلك أحد الأدوات المهمة للانفتاح الاقتصادي على مختلف الأسواق، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

كوريا الجنوبية السيسي أوكرانيا أوروبا آسيا المصرية الكورية إندونيسيا كوريا

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