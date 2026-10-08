قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 أردبًا للفدان و20% زيادة في الإنتاجية.. تفاصيل تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في زراعة الذرة الشامية بالمنيا
أكسيوس: الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالاستعداد لاستئناف الحرب على إيران
الرئيس السيسي: هناك قواسم مشتركة تجمع الحضاراتين المصرية والكورية
بعد غنائها أمام الرئيس.. أيمن بهجت قمر يحتفي بوصول "فيها حاجة حلوة" إلى كوريا
حساسات وذكاء اصطناعي.. الزراعة تختبر حلولًا ذكية لتوفير مياه الري
الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث| الأسبوع الأسود يشل فرنسا.. والحكومة تفرج عن احتياطي الديزل
قطع المياه عن بعض الشوارع في الجيزة .. المواعيد والأماكن
محافظ جنوب سيناء يتابع حركة العابرين بمنفذ طابا ويؤكد تيسير الإجراءات
لبنان: الجيش ينفذ واجباته جنوب الليطاني وإسرائيل تمتنع عن التزاماتها
نائب رئيس شباب "الوفد": تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعكس جهلاً بالتاريخ وعمى عن قدرات مصر
لا مكافآت ولا صور أو قمصان.. اتحاد بنين يعبر عن غضبه بعد مباراة الأرجنتين في وداع ميسي
الدفاع التركية: نشر قواتنا في السعودية سيتم وفق الدستور والقوانين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جسمك بيحذرك.. 4 عادات يومية قد تقودك لمشكلات صحية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قد لا تكون الأعراض التي يشعر بها الإنسان يوميًا مجرد إرهاق عابر، إذ يمكن أن تكون بعض العلامات الجسدية انعكاسًا مباشرًا للضغط النفسي والتوتر، خاصة مع اتباع نمط حياة غير صحي. وفي هذا السياق، حذر الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، من تجاهل إشارات الجسم، مؤكدًا أهمية الانتباه إلى الأعراض والتعامل معها بشكل صحيح.

الصداع والدوخة وضيق التنفس.. إشارات لا يجب تجاهلها

وأوضح الدكتور شريف حتة، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ومحمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجسم يرسل إشارات مستمرة عند وجود مشكلة صحية أو نفسية.

وأشار إلى أن الصداع والدوخة وصعوبة التنفس واضطرابات القولون وشد العضلات، قد ترتبط في بعض الحالات بالضغط النفسي والتوتر، ما يستدعي الانتباه إلى طبيعة الأعراض وتوقيتها ومدى تكرارها.

4 عادات يومية تهدد صحتك

وحذر استشاري الطب الوقائي من الاستمرار في عدد من العادات التي قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة، مؤكدًا أن أبرزها تتمثل في:

- قلة النوم وعدم الحصول على الراحة الكافية.

- الإفراط في استخدام الشاشات.

- عدم ممارسة النشاط البدني والرياضة.

- الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية.

وأكد أن تغيير هذه العادات والاهتمام بنمط حياة أكثر توازنًا يمثلان جزءًا مهمًا من الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية.

أصحاب التاريخ المرضي أكثر احتياجًا للمتابعة

وشدد حتة على ضرورة زيادة الاهتمام بالأعراض غير المعتادة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي شخصي أو عائلي للإصابة بأمراض القلب أو المخ وغيرها من الأمراض.

وأوضح أن ظهور أعراض جديدة أو شديدة يستدعي إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وعدم تجاهلها أو إرجاعها تلقائيًا إلى التوتر والضغط النفسي.

التوتر والقولون.. علاقة لا يمكن تجاهلها

وأشار استشاري الطب الوقائي إلى أن اضطرابات الجهاز الهضمي، وعلى رأسها القولون العصبي وارتجاع المريء، تعد من المشكلات الشائعة، موضحًا وجود ارتباط بين الحالة النفسية والجهاز الهضمي.

وأكد أن التعامل مع التوتر والضغوط النفسية يمثل جانبًا مهمًا في تحسين الأعراض، إلى جانب المتابعة الطبية المناسبة وفقًا لحالة كل شخص.

ألم الصدر والصداع الشديد.. متى يجب التحرك؟

وحذر الدكتور شريف حتة من الاستهانة بالأعراض الشديدة، خاصة ألم الصدر القوي أو الصداع الشديد، مشددًا على ضرورة التعامل معها بجدية واللجوء إلى التقييم الطبي، لا سيما لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة أو تاريخ مرضي سابق.

إرهاق العلامات الجسدية الطب الوقائي الأطعمة غير الصحية قلة النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

بالصور

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد