جسمك بيحذرك.. 4 عادات يومية قد تقودك لمشكلات صحية

قد لا تكون الأعراض التي يشعر بها الإنسان يوميًا مجرد إرهاق عابر، إذ يمكن أن تكون بعض العلامات الجسدية انعكاسًا مباشرًا للضغط النفسي والتوتر، خاصة مع اتباع نمط حياة غير صحي. وفي هذا السياق، حذر الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، من تجاهل إشارات الجسم، مؤكدًا أهمية الانتباه إلى الأعراض والتعامل معها بشكل صحيح.

الصداع والدوخة وضيق التنفس.. إشارات لا يجب تجاهلها

وأوضح الدكتور شريف حتة، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ومحمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجسم يرسل إشارات مستمرة عند وجود مشكلة صحية أو نفسية.

وأشار إلى أن الصداع والدوخة وصعوبة التنفس واضطرابات القولون وشد العضلات، قد ترتبط في بعض الحالات بالضغط النفسي والتوتر، ما يستدعي الانتباه إلى طبيعة الأعراض وتوقيتها ومدى تكرارها.

4 عادات يومية تهدد صحتك

وحذر استشاري الطب الوقائي من الاستمرار في عدد من العادات التي قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة، مؤكدًا أن أبرزها تتمثل في:

- قلة النوم وعدم الحصول على الراحة الكافية.

- الإفراط في استخدام الشاشات.

- عدم ممارسة النشاط البدني والرياضة.

- الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية.

وأكد أن تغيير هذه العادات والاهتمام بنمط حياة أكثر توازنًا يمثلان جزءًا مهمًا من الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية.

أصحاب التاريخ المرضي أكثر احتياجًا للمتابعة

وشدد حتة على ضرورة زيادة الاهتمام بالأعراض غير المعتادة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي شخصي أو عائلي للإصابة بأمراض القلب أو المخ وغيرها من الأمراض.

وأوضح أن ظهور أعراض جديدة أو شديدة يستدعي إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وعدم تجاهلها أو إرجاعها تلقائيًا إلى التوتر والضغط النفسي.

التوتر والقولون.. علاقة لا يمكن تجاهلها

وأشار استشاري الطب الوقائي إلى أن اضطرابات الجهاز الهضمي، وعلى رأسها القولون العصبي وارتجاع المريء، تعد من المشكلات الشائعة، موضحًا وجود ارتباط بين الحالة النفسية والجهاز الهضمي.

وأكد أن التعامل مع التوتر والضغوط النفسية يمثل جانبًا مهمًا في تحسين الأعراض، إلى جانب المتابعة الطبية المناسبة وفقًا لحالة كل شخص.

ألم الصدر والصداع الشديد.. متى يجب التحرك؟

وحذر الدكتور شريف حتة من الاستهانة بالأعراض الشديدة، خاصة ألم الصدر القوي أو الصداع الشديد، مشددًا على ضرورة التعامل معها بجدية واللجوء إلى التقييم الطبي، لا سيما لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة أو تاريخ مرضي سابق.