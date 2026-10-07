دفاع صاحب واقعة ارتداء الملابس النسائية بميت عاصم يطلب استخراج تقرير الصحة النفسية

شهدت جلسة نظر استئناف المتهمين في واقعة ميت عاصم اليوم، طلب محامي الشاب إسلام استخراج صورة من التقرير الطبي الخاص به، والصادر عن مستشفى الصحة النفسية ببنها.



وأوضح دفاع المتهم، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن طلبه يأتي للاطلاع على ما تضمنه التقرير الطبي الخاص بالمتهم، مؤكدًا تمسكه بإثبات ما ورد به ضمن أوراق القضية.

وتنظر المحكمة استئناف المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم في القضية، فيما تستمر هيئة المحكمة في نظر طلبات الدفاع ومرافعاته.

تنظر محكمة جنايات بنها، اليوم، استئناف الأحكام الصادرة بحق المتهمين في واقعة التعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد قضت بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم الرابع، و3 سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، و3 أشهر على المتهمتين الخامسة والسادسة.