انهيار عقار خالٍ من السكان من 4 طوابق في كرموز بالإسكندرية

انهار عقار قديم مكون من 4 طوابق وخالٍ من السكان، بمنطقة كرموز التابعة لحي غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

انهيار عقار قديم في كرموز

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار قديم كائن بحارة الحسنات، بجوار مسجد الرحمن الرحيم، في نطاق دائرة قسم شرطة كرموز غرب المحافظة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، مصحوبة بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي، إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني حول محيط العقار المنهار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ودرء أي مخاطر محتملة.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار قديم ومكون من 4 طوابق، وكان خاليًا من السكان والمنقولات، وانهار بشكل مفاجئ حتى مستوى سطح الأرض، دون وقوع إصابات.

واتخذت الأجهزة المعنية التدابير اللازمة حيال الواقعة، وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.