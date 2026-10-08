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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكثفة لمراقبة الأغذية ببني سويف.. ضبط سلع ومواد غذائية وتحرير محاضر

حملات ببني سويف
حملات ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية الصحة ببني سويف حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بدائرة مركز ومدينة الواسطى، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان، وضمن خطة المديرية في مجال تكثيف الحملات الرقابية والتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المتداولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة، التي شارك فيها فريق مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب مراقبة الأغذية بالواسطى، عن ضبط 410 كجم من الأغذية منتهية الصلاحية ،وأكثر من 50 لترا من المشروبات والسوائل غير الصالحة للاستهلاك، حيث تم التحفظ على 11 جوال فول سوداني مفروم، 6 جراكن شيكولاته ، 4 عبوات لون غذائي، 17 عبوة حلوى شيكولاته، 80 عبوة عسل جلوكوز،100 كيس مكرونة، 2كجم كسر جبنة رومي ،بجانب إعدام نحو 21 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

وشملت الحملة المرور والتفتيش على 8 منشآت غذائية، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر جنح صحية خاصة بعدم توافر اشتراطات النظافة، فيما تم إخطار الوحدة المحلية بشأن منشأتين بدون ترخيص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر الخاصة بها والسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

صحة بني سويف بني سويف حملات ببني سويف

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