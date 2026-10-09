حكاية وطن في 12 سنة.. تريليون جنيه استثمارات صناعية وصادرات بـ55 مليار دولار

استعراض تقريرًا لموقع صدى البلد بعنوان «حكاية وطن في 12 سنة لتعمير كل شبر في مصر»، أبرز مؤشرات التطور الاقتصادي والصناعي، وجهود الدولة في دعم التحول الرقمي وتنمية قطاعي السياحة والطيران المدني، في إطار المشروعات والسياسات التي شهدتها مصر على مدار 12 عامًا.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وأوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية شهدت تغيرات شملت ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 56.29 مليار دولار، وتراجع معدل البطالة إلى 6%، وتحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.2%، بما يعكس تطورات في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد توسعًا في الاستثمارات التي تجاوزت تريليون جنيه، بالتزامن مع ارتفاع الصادرات إلى 55 مليار دولار، مقارنة بنحو 22 مليار دولار، فضلًا عن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، التي وصل عددها إلى 147 منطقة صناعية، ومنح تراخيص لنحو 55 ألف منشأة.

نماذج للمشروعات التي شهدها القطاع الصناعي

وسلط التقرير الضوء على عدد من المشروعات الصناعية، من بينها مدينة الروبيكي، ومجمع مصانع الكوارتز، ومدينة سايلو فودز، ومجمع الرمال السوداء، باعتبارها نماذج للمشروعات التي شهدها القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية.

الاتصالات والتحول الرقمي

وفي ملف الاتصالات والتحول الرقمي، أشار التقرير إلى تجاوز الاستثمارات في القطاع نصف تريليون جنيه، وارتفاع الصادرات الرقمية إلى 5.2 مليار دولار، مع تسجيل القطاع معدل نمو بلغ 16.7%، إلى جانب إنشاء مدينة المعرفة وإطلاق منصة مصر الرقمية التي تقدم أكثر من 175 خدمة حكومية.

مؤشرات الأمن السيبراني وجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

كما تناول التقرير مؤشرات الأمن السيبراني وجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب التطور الذي شهدته خدمات الإنترنت، في إطار التوسع في البنية التحتية الرقمية وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.

وفي قطاع السياحة، استعرض التقرير استقبال مصر نحو 19 مليون سائح، وتحقيق إيرادات سياحية بلغت 18.2 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وتطرق إلى عدد من المشروعات الأثرية والسياحية، أبرزها افتتاح المتحف المصري الكبير، وتطوير منطقة أهرامات الجيزة، وإحياء طريق الكباش، واسترداد قطع أثرية، بما يعزز حضور المقاصد المصرية على خريطة السياحة العالمية.

تطور قطاع الطيران المدني

واختتم التقرير باستعراض تطور قطاع الطيران المدني، حيث ارتفع عدد المطارات إلى 23 مطارًا، مقارنة بـ19 مطارًا عام 2014، وزادت الطاقة الاستيعابية إلى 73 مليون راكب سنويًا، مقابل 34.5 مليون راكب، مع إنشاء مطارات سفنكس وبرنيس والعاصمة الإدارية الجديدة والبردويل.