أمين إسكان الشيوخ: ضبط السوق العقاري وقانون التصالح على رأس أولوياتي

أكد أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بكافة الملفات والقضايا في مجالات تخصصها سواء الإدارة المحلية أو النقل والمواصلات أو الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتولي اهتماماً كبيراً بكل ما يخص المواطنين للوقوف على جميع المشكلات والاحتياجات في الشارع بما يعمل على تحسين جودة الحياة وتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة ويحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

ووجه النائب أحمد صبور، الشكر لأعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ على تجديد ثقتهم فيه أميناً للسر في هيئة مكتب اللجنة، مؤكدا أنه سعيد بهذه الثقة وسيبذل أقصى جهد مع هيئة مكتب اللجنة وأعضائها لإنجاز الملفات التي ستكون على أولويات اللجنة بدور الانعقاد الثاني واستكمال جهود اللجنة التي بذلتها خلال دور الانعقاد الأول.

دعم المواطن المصري

وشدد أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ على أن الأولوية في اللجنة لدعم المواطن المصري ودعم كل الجهود التي تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الخدمات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات وتطلعات المواطن المصري.

وقال النائب أحمد صبور إن اللجنة ستبدأ في وضع خطة عملها تمهيداً لعقد اجتماعاتها لمناقشة الأدوات الرقابية التي يتقدم بها أعضاء المجلس من اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، وكذلك الدراسات البرلمانية ودراسات قياس الأثر التشريعي للقوانين، ومشروعات القوانين التي سيتم إحالتها للجنة.

وأوضح صبور، أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ ستضع على أولوياتها الفترة المقبلة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن آليات تنظيم وضبط السوق العقاري ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لحماية حقوق جميع الأطراف، فضلاً عن أهمية استمرار متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وضرورة تيسير إجراءات التصالح لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن هناك توافق بين الحكومة والبرلمان على إجراء تعديلات على قانون التصالح تتضمن مزيد من التيسيرات وستكون هذه التعديلات ضمن الأولويات .