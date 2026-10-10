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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الدولة اتخذت إجراءات قوية ساهمت في تشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، تحركات وزارة التخطيط بشأن بناء اقتصاد مرن وشامل ، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على مواجهة الصدمات ، لاسيما بعد نجاح ساسيات الإصلاح الاقتصادي.

و أشار “ سمير ” في تصريحات خاصة إلى أن الدولة خلال الفترة الاخيرة اتخذت مجموعة من الإجراءات و الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية . 

منح حوافز تشجيعية

و شدد عضو الشيوخ على ضرورة الاستمرار في منح المستثمرين ورجال الأعمال المزيد من الحوافز التشجيعية، وذلك لدعم الاقتصاد القومى وتوفير المزيد من فرص العمالة الحقيقية للشباب.

جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكلمة مسجلة في افتتاح المؤتمر السنوي لعام 2026 للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE)، المنعقد بمدينة تاراغونا الإسبانية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الباحثين وصناع السياسات وشركاء التنمية الدوليين.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته رؤية مصر لبناء منطقة متوسطية أكثر ابتكارًا وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة، وتغير المناخ، وأزمات أمن الطاقة والغذاء.سطي مرن وشامل

مجلس الشيوخ الاقتصاد المصرى الاستثمار الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط

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