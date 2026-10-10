مصر تبدأ منافساتها في البطولة الأفريقية للكانوي والكياك بالجزائر

بدأت اليوم منافسات البطولة الأفريقية للكانوي والكياك، التي تستضيفها الجزائر بمدينة بومرداس خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من المنتخبات الأفريقية.

كانت البطولة قد شهدت مساء أمس حفل الافتتاح، بحضور توماس كونييتزكو رئيس الاتحاد الدولي للكانوي، وجواو مانويل رئيس الاتحاد الأفريقي للكانوي والكياك، واللواء أحمد كامل نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، وعلي حسن مدير تطوير أفريقيا وأوروبا بالاتحاد الدولي، إلى جانب رؤساء اللجان بالاتحاد الدولي ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

ويترأس بعثة المنتخب المصري ممدوح مجدي، ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من عمرو عبد الحميد مديرًا فنيًا، وإسلام هاني مدربًا للكانوي، وسيد البدويهي مدربًا للكياك، والدكتور عبد الحليم عبد الناصر إداريًا، ومحمد عبد المنعم فنيًا.

قائمة منتخب مصر للكانوي والكياك

وتضم قائمة المنتخب المصري اللاعبين: كريم عماد، محمد خالد، محمد طارق، حمزة أيمن، عمر باسم، عبد الحميد وليد، يوسف جابر، أحمد خليل، محمود جودة، آدم جمعة، علي عبد المرضي، فرح هويدي، جنى مرسي، جنى عوض، أسماء أسعد، مريم جمعة، ومنة الله بهاء الدين.