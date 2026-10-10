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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

افتكاسات.. محمد عادل يكشف موانع تهدد ضم الصومالي عمر آرتان لحكام الدوري

الحكم الصومالي عمر آرتان
الحكم الصومالي عمر آرتان
يسري غازي

علق الحكم الدولي محمد عادل على رغبة الحكم الصومالي عمر أرتان بالتحكيم في الدوري المصري للموسم الحالي 2026-2027.

وكان الحكم الصومالي قد حُرم من تحقيق حلمه في إدارة مباريات كأس العالم 2026 بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة لدى وصوله إلى مطار ميامي في شهر يونيو، قبل أن يدعوه يويفا آنذاك فورا لقيادة مباراة الكأس السوبر الأوروبية التي فاز بها باريس سان جرمان 2-1.

وكشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام المصرية عن رغبة الحكم الصومالي عمر أرتان بالتحكيم في الدوري المصري للموسم الحالي 2026-2027.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "عمر أرتان تواصل معي اليوم من أجل رغبته في التحكيم داخل الدوري المصري".

وأكمل: "أرتان أرسل طلبا رسميا يعلن من خلاله رغبته في الاستقرار في مصر والتحكيم في الدوري المصري، وبالطبع نحن رحبنا بالأمر، وسنعرض الأمر على مجلس إدارة اتحاد الكرة، وفي حال الموافقة سيكون متواجدًا معنا".

واختتم عصام عبد الفتاح حديثه قائلا: "عمر أرتان هو أفضل حكم في إفريقيا خلال الفترة الأخيرة".

قال الحكم الدولي محمد عادل في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: لو حصل يبقى عبث لإنه هيأثر على فرص حكامك في اللعب بالبطولات المحلية.
تابع الحكم الدولي محمد عادل: وبعدين مش هتقدر تعينه لمباريات الأهلي وبيراميدز 
والزمالك وزد لإنه وارد يحكم لهم ف البطولات الإفريقية بدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.
واصل الحكم الدولي محمد عادل: إنت هتجيبه يحكم مباريات لأندية الجونة والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا والقناة وسموحة فقط.

واختتم الحكم الدولي محمد عادل حديثه قائلا: ضم الحكم الصومالي عمر آرتان إلى قائمة حكام الدوري من أحدث افتكاسات عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة.

عمر آرتان عصام عبدالفتاح اتحاد الكرة لجنة الحكام الحكم الدولي محمد عادل

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