عصام عبدالفتاح يرد على الانتقادات قبل القمة: ليس معنا عصا سحرية

كشف عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، كواليس التواصل مع الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، موضحًا أسباب عدم الاستقرار على اسمه لإدارة اللقاء.

وقال عصام عبدالفتاح، خلال مداخلة ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن التواصل مع داني ماكيلي حدث بالفعل، لكنه أشار إلى أن الحكم سبق له إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز التي انتهت بالتعادل 1-1، وشهدت بعض الجدل حول القرارات التحكيمية.

وأضاف رئيس لجنة الحكام: «إحنا بنحاول نختار الأنسب للمباراة»، موضحًا أنه فضّل عدم الاستعانة بماكيلي في الوقت الحالي، مع إمكانية اختياره لإدارة مباراة أخرى مستقبلًا، أو خلال الموسم المقبل.

وأشار عبدالفتاح إلى أن القرار جاء في إطار الرغبة في الاستعانة بوجوه تحكيمية جديدة لم يسبق لها إدارة مباريات القمة، لتجنب تكرار الجدل الذي قد يصاحب بعض القرارات التحكيمية.

ناصر عباس يكشف كواليس الاتفاق مع داني ماكيلي

من جانبه، قال ناصر عباس، رئيس لجنة الحكام، خلال ظهوره في البرنامج نفسه، إن اللجنة اتفقت مع داني ماكيلي على إدارة مباراة الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الحكم وافق في البداية على المهمة، قبل أن تعتذر له اللجنة لاحقًا.

وأوضح ناصر عباس أن الاعتذار جاء بسبب لائحة تتعلق بضرورة مرور موسمين أو عامين، متسائلًا عن مدى انطباق هذه القاعدة على الحكم الهولندي، الذي وصفه بأنه من الحكام أصحاب الخبرات الكبيرة، وسبق له إدارة 3 مباريات في كأس العالم الأخيرة، بحسب تصريحاته.

ولفت إلى أن ماكيلي سبق له إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في مرحلة الحسم من الدوري المصري موسم 2024-2025، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، مشيرًا إلى أن الحكم قدم أداءً جيدًا خلالها من وجهة نظره.

عصام عبدالفتاح: التحكيم ليس مباحًا لأي شخص

وتطرق عصام عبدالفتاح إلى الانتقادات التي تتعرض لها منظومة التحكيم، مؤكدًا ضرورة مناقشة ملف الحكام بصورة مسؤولة، وعدم ربط تقييمهم بجنسياتهم.

وقال إن جنسية الحكم لا علاقة لها بكفاءته، مستشهدًا بسلوفينيا، التي ينتمي إليها الحكم الذي أدار نهائي كأس العالم، كما أشار إلى الحكم الصومالي عمر أرتان، معتبرًا أنه من أبرز الحكام في إفريقيا.

وأضاف عبدالفتاح: «إحنا بنحاول نصلح، وإحنا ماشيين بطريق كويس، لكن ادونا الفرصة، إحنا ما معاناش عصا موسى، ما معاناش عصا سحرية».

وتأتي هذه التصريحات قبل مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، التي تحظى باهتمام جماهيري واسع، وسط ترقب للإعلان عن طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة.