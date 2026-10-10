اليوم.. ختام معسكر حكام النخبة تحت إشراف الفيفا بكشاركة 40 حكما

يختتم اليوم السبت معسكر حكام النخبة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخاص بقضاة الملاعب الدوليين.

ويشارك ضمن فعاليات معسكر حكام النخبة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” 40 حكما من حكام النخبة الدوليين.

وقال مصدر مطلع داخل لجنة الحكام فى اتحاد الكرة: كان فيه معسكر الـ var للحكام بدأ من يوم 29 سبتمبر الاضي وحتى يوم ٤ أكتوبر الجاري.

أضاف المصدر ذاته: لجنة الحكام قامت بالإشراف على معسكر حكام النخبة الذي جرت فعالياته من يوم 4 إلي 7 أكتوبر الجاري خلال فترة التوقف الدولي.

واصل المصدر ذاته: ويختتم اليوم السبت معسكر حكام النخبة الذى بدأت فعالياته من يوم 7 أكتوبر الجاري ويضم 40 حكما تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من بينهم حكام مصر الدوليين.

أشار المصدر أنه خلال فترة التوقف الدولي فى شهر نوفمبر القادم سوف يقام معسكر للحكام المصريين أيضا لإعداد الكوادر التحكيمية لإدارة منافسات بطولة الدوري الممتاز.