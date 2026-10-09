محمد عادل : الحكام لا يخشوا الأهلي أو الزمالك وأوسكار قضى على التحكيم

أكد الحكم الدولي محمد عادل ان الحكام لا يخشوا مباريات القمه بين الأهلي والزمالك مشددا ان السوشيال ميديا هي المسؤول الاول عن تصدير تلك الفكره

واضاف خلال حواره مع موقع صدى البلد أن الحكم بحاجه للحمايه خاصه وانه يمثل النقطه الاضعف داخل منظومه الكرة

واضاف أن الاندية لن تعترف بالتعاقد مع لاعبين او مدرب دون المستوى ولكن سيتم القاء اللوم على الحكم

وعن الافضل في رئاسه لجنه الحكام فأكد ان كلاتنبيرج كان الافضل ولكن لم تتح له الفرصه الكافيه

وتابع ان اوسكار كان الاسوء حيث انه جرف الكرة المصريه من الخبرات مشددا انها كانت عام ونصف من “العبث ”

واكمل ان الحكم المصري هو الافضل دائما لرئاسه لجنه الحكام

https://youtu.be/3Y0vTS8caO8