محمد عادل: أخطاء تحكيمية فجة بالأسابيع الأولى للدوري.. وهذه أسوأ مباراة أدرتها

أكد الحكم الدولي السابق محمد عادل أن الجولات الخمسة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم شهدت أخطاءً تحكيمية عديدة.

وأضاف محمد عادل خلال حواره مع موقع صدى البلد أن مباريات الجولة السادسة للدوري ستكون هي البداية الحقيقة للحكم على مستوى التحكيم حاليا.

وشدد الحكم الدولي السابق، على أن التحكيم المصري بحاجة للدعم من قبل هاني أبو ريده رئيس اتحاد الكرة المصري خاصة وانه عضو داخل الاتحاد الافريقي، موضحا أن بطوله كاس العالم للشباب تحت ٢٠ عام لا تشهد وجود اي طاقم تحكيم مصري.

ولفت عادل إلى أن فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي حريص على دعم حكامه لذلك هناك طاقم تحكيم في بطولة العالم للشباب بالاضافة لوجود طاقم اخر شارك في بطولة خليجي ٢٧ وسط غياب كامل للحكم المصري.

وعن اسوأ مباراة ادارها محمد عادل أكد الحكم الدولي السابق أنها مباراة اسوان والانتاج الحربي في الدوري موسم 2015 فهي كانت الاسوأ بسبب طول مدة السفر.