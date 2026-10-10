قبل قمة الغد.. 3 محاذير من معتمد جمال للاعبي الزمالك

قرر معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرض عدد من المحاذير للاعبي الفريق قبل مواجهة الاهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين بالمسابقة.

وطالب معتمد.جمال لاعبي الفريق بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالبهم بتجنب تصفح المنصات المختلفة خلال فترة المعسكر لتفادي الانشغال بالتعليقات والرسائل والضغوط الجماهيرية المصاحبة لمباراة القمة.

كما حذر معتمد جمال لاعبيه من متابعة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها خلال فترة الاستعداد بهدف إبعادهم عن التحليلات والتوقعات والأخبار المتعلقة بالمباراة.

وطالب معتمد جمال اللاعبين بالابتعاد عن الأطعمة التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن، والالتزام بالتعليمات المحددة.