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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس جمهورية أوغندا تزور المتحف القومي للحضارة المصرية

جيسيكا ألوبو نائبة رئيس جمهورية أوغندا
جيسيكا ألوبو نائبة رئيس جمهورية أوغندا
محمد الاسكندرانى

 استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، جيسيكا ألوبو نائبة رئيس جمهورية أوغندا، والوفد المرافق لها، بحضور السفير محمد فاروق سفير مصر لدى جمهورية أوغندا، على هامش زيارتها الرسمية إلى مصر.

كان في استقبالها الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي رحب بها وبالوفد المرافق، وقدم لها نبذة عن المتحف وتاريخه ورسالته الثقافية والحضارية، ودوره في التعريف بتاريخ مصر وتراثها عبر العصور، إلى جانب دوره الثقافي والمجتمعي.

المتحف القومي للحضارة المصرية

 

وتضمنت الزيارة جولة داخل عدد من قاعات المتحف، شملت قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصري، حيث اطلعت والوفد المرافق على ما تضمه من مقتنيات أثرية تسلط الضوء على ثراء الحضارة المصرية وتنوعها وامتدادها عبر آلاف السنين، منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

وخلال الجولة، أعربت جيسيكا ألوبو عن إعجابها بالمتحف وما يضمه من مقتنيات أثرية، مشيدة بأسلوب العرض المتحفي الذي يعكس عراقة الحضارة المصرية وثراءها وتنوعها، ولا سيما قاعة المومياوات الملكية وما تقدمه من تجربة متحفية متميزة.

وأعربت عن تقديرها لحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدة أهمية الثقافة والتراث في تعزيز التواصل والتفاهم بين الشعوب، وما يمثله نهر النيل من رابط تاريخي وحضاري يجمع مصر وأوغندا وشعوب حوض النيل، مشيرة إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والحضاري بين البلدين ودول القارة الإفريقية.

في ختام الزيارة، قدم الدكتور الطيب عباس لنائبة رئيس جمهورية أوغندا هدية تذكارية تقديرًا لزيارتها للمتحف.

المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط نائبة رئيس جمهورية أوغندا جمهورية أوغندا جيسيكا ألوبو

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