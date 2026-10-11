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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل شرائح البوفتيك بالخضار لتشبه ورقة اللحمة

البوفتيك
البوفتيك
ريهام قدري

 شرائح اللحم البفتيك بالخضار من الأطباق الشهية والمشبعة، ويمكن تحضيرها في الفرن بطريقة سهلة تشبه ورقة اللحمة، دون الحاجة إلى قلي اللحم أو الخضار، للحصول على وجبة خفيفة ولذيذة.

المكونات

- ½ كيلو شرائح لحم بوفتيك رفيعة
- 2 ثمرة بطاطس مقطعة شرائح
- 2 ثمرة كوسة مقطعة شرائح
- 2 ثمرة جزر مقطعة شرائح
- 2 ثمرة فلفل ألوان مقطعة
- 2 ثمرة طماطم مقطعة
- بصلة كبيرة مقطعة شرائح
- 3 فصوص ثوم مفرومة
- 2 ملعقة كبيرة زيت
- كوب مرق أو ماء ساخن
- ملعقة كبيرة صلصة طماطم
- ملح حسب الرغبة
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ½ ملعقة صغيرة بهارات لحم
- ½ ملعقة صغيرة بابريكا
- رشة قرفة، حسب الرغبة

طريقة التحضير

1. تُغسل شرائح البوفتيك وتُجفف جيدًا، ثم تُتبل بالملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم والبابريكا والقرفة والثوم المفروم، وتُترك لمدة 30 دقيقة حتى تتشرب التتبيلة.
2. تُجهز صينية فرن، وتُرص فيها شرائح البصل والطماطم والبطاطس والكوسة والجزر والفلفل الألوان بالتبادل.
3. تُرص شرائح اللحم فوق الخضار، ثم تُخلط صلصة الطماطم مع المرق وملعقة الزيت، ويُصب الخليط فوق المكونات.
4. تُغطى الصينية بورق الزبدة ثم ورق الفويل، وتُوضع في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية.
5. تُترك الصينية في الفرن لمدة تتراوح بين 60 و75 دقيقة، أو حتى ينضج اللحم والخضار تمامًا.
6. يُرفع ورق الفويل في آخر 10 دقائق، وتُعاد الصينية إلى الفرن حتى يتحمر الوجه قليلًا.
7. يُقدم البوفتيك بالخضار ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز والسلطة الخضراء.

نصائح لنجاح الوصفة

- يُفضل اختيار شرائح بوفتيك رفيعة حتى تنضج بسهولة داخل الفرن.
- يمكن إضافة شرائح الفلفل الحار أو الفطر حسب الرغبة.
- إذا جف السائل أثناء التسوية، يمكن إضافة قليل من الماء الساخن أو المرق.
- لا حاجة إلى قلي اللحم أو الخضار، إذ تساعد التغطية الجيدة على تسوية المكونات واحتفاظها بالعصارة.

شرائح اللحم البوفتيك شرائح اللحم البوفتيك بالخضار بوفتيك ورقة اللحمة

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