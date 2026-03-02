يعد بوفتيك اللحمة من الأصناف اللذيذة التي تقدم علي السفرة في رمضان بطعم لذيذ وإليك طريقة عمل بوفتيك اللحمة بطريقة سهلة ولذيذة:
المكونات:
شرائح لحم بقرية رقيقة (يفضل فخذ أو ستيك)
2 فص ثوم مهروس
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمن
عصير ليمونة أو خل للتطرية (اختياري)
طريقة التحضير:
تجهيز اللحم:
افرد شرائح اللحم وضع عليها مطرقة اللحم لتصبح رقيقة.
تبّل اللحم بالملح، الفلفل، البهارات، والثوم المهروس، ويمكن إضافة عصير ليمون أو قليل من الخل لتطرية اللحم.
اتركه متبلًا لمدة 15-30 دقيقة.
الطهي:
سخّن الزيت أو السمن في مقلاة على نار متوسطة.
ضع شرائح اللحم واتركها 3-5 دقائق على كل جانب حسب السماكة ودرجة نضجك المفضلة.
يمكنك تغطية المقلاة قليلاً حتى يحافظ اللحم على العصارة.
التقديم:
قدم البوفتيك ساخن مع بطاطس محمرة، خضار سوتيه، أو سلطة طازجة.
يمكن إضافة صوص كريمي أو صوص الفطر حسب الرغبة.
نصيحة: للحصول على طعم أفضل، يمكن نقع شرائح اللحم في اللبن أو الزبادي مع التوابل لمدة ساعة قبل الطهي، يعطي نعومة وطراوة أكثر للبوفتيك.