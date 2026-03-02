يعد بوفتيك اللحمة من الأصناف اللذيذة التي تقدم علي السفرة في رمضان بطعم لذيذ وإليك طريقة عمل بوفتيك اللحمة بطريقة سهلة ولذيذة:

المكونات:

شرائح لحم بقرية رقيقة (يفضل فخذ أو ستيك)

2 فص ثوم مهروس

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمن

عصير ليمونة أو خل للتطرية (اختياري)

طريقة التحضير:

تجهيز اللحم:

افرد شرائح اللحم وضع عليها مطرقة اللحم لتصبح رقيقة.

تبّل اللحم بالملح، الفلفل، البهارات، والثوم المهروس، ويمكن إضافة عصير ليمون أو قليل من الخل لتطرية اللحم.

اتركه متبلًا لمدة 15-30 دقيقة.

الطهي:

سخّن الزيت أو السمن في مقلاة على نار متوسطة.

ضع شرائح اللحم واتركها 3-5 دقائق على كل جانب حسب السماكة ودرجة نضجك المفضلة.

يمكنك تغطية المقلاة قليلاً حتى يحافظ اللحم على العصارة.

التقديم:

قدم البوفتيك ساخن مع بطاطس محمرة، خضار سوتيه، أو سلطة طازجة.

يمكن إضافة صوص كريمي أو صوص الفطر حسب الرغبة.

نصيحة: للحصول على طعم أفضل، يمكن نقع شرائح اللحم في اللبن أو الزبادي مع التوابل لمدة ساعة قبل الطهي، يعطي نعومة وطراوة أكثر للبوفتيك.