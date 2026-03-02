قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل بوفتيك اللحمة بطريقة سهلة ولذيذة

بوفتيك لحمة
بوفتيك لحمة
ريهام قدري

يعد بوفتيك اللحمة من الأصناف اللذيذة التي تقدم علي السفرة في رمضان بطعم لذيذ وإليك طريقة عمل بوفتيك اللحمة بطريقة سهلة ولذيذة:

المكونات:

شرائح لحم بقرية رقيقة (يفضل فخذ أو ستيك)
2 فص ثوم مهروس
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمن
عصير ليمونة أو خل للتطرية (اختياري)

طريقة التحضير:

تجهيز اللحم:

افرد شرائح اللحم وضع عليها مطرقة اللحم لتصبح رقيقة.
تبّل اللحم بالملح، الفلفل، البهارات، والثوم المهروس، ويمكن إضافة عصير ليمون أو قليل من الخل لتطرية اللحم.
اتركه متبلًا لمدة 15-30 دقيقة.

الطهي:

سخّن الزيت أو السمن في مقلاة على نار متوسطة.
ضع شرائح اللحم واتركها 3-5 دقائق على كل جانب حسب السماكة ودرجة نضجك المفضلة.
يمكنك تغطية المقلاة قليلاً حتى يحافظ اللحم على العصارة.

التقديم:

قدم البوفتيك ساخن مع بطاطس محمرة، خضار سوتيه، أو سلطة طازجة.
يمكن إضافة صوص كريمي أو صوص الفطر حسب الرغبة.

نصيحة: للحصول على طعم أفضل، يمكن نقع شرائح اللحم في اللبن أو الزبادي مع التوابل لمدة ساعة قبل الطهي، يعطي نعومة وطراوة أكثر للبوفتيك.

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

مورينيو

تقارير مغربية: مورينيو كان الخيار الأول لتدريب المغرب حال رحيل الركراكي

بلال عطية

بلال عطية يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام.. تفاصيل

سلوت - محمد صلاح

دوره حاسم جدا .. أرني سلوت: محمد صلاح هو مفتاح قوة ليفربول

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

