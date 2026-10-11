تحرير 108 محاضر تموينية للمخابز البلدية والأسواق بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسواق ومتابعة انتظام العمل بالمخابز البلدية والمنشآت التموينية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار أو تداول السلع غير الصالحة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامتهم، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، كثفت حملات الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومختلف الأنشطة التجارية، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية، والإعلان عن الأسعار، ومواجهة أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 108 محاضر تموينية، منها 88 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء المواطنين بونات صرف الخبز، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف المحافظ أن الحملات الرقابية على الأسواق أسفرت عن ضبط 40 علبة سمن دون فواتير، و180 كيلوجرامًا من الأرز دون فواتير، فضلًا عن ضبط عبوات باتيه منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير 4 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز، و7 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية المفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة، ومتابعة توافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار المعلنة، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تموينية تمس حقوق المواطنين أو تستهدف التلاعب بالسلع المدعمة.