قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسلام صادق: كفتا الأهلي والزمالك متساويتان في القمة 133.. وبيراميدز يترقب
غضب داخل ريال مدريد بسبب التحكيم.. مقارنة بين طرد فينيسيوس وحالة فالفيردي تشعل الجدل
بعد قرار مد المهلة.. حالات يجيز فيها القانون التصالح في مخالفات البناء
عمل إرهابي مروع.. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على مطار الرياض
تجاوز الـ 49 ألفا مجددا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد
الاقتصاد المصري في 2026.. نمو متوقع 5.1% واحتياطي نقدي عند 57.2 مليار دولار
امتحانات شهر أكتوبر لطلاب 2 بكالوريا.. خبير تربوي يكشف 10 معلومات عنها
الإفتاء: لا يجوز شرعًا المجاهرة بالمعاصي والذنوب عبر مواقع التواصل
رئيس إسكان النواب: 3 مراحل لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين
«صناعة النواب» تناقش تداعيات قرار أوروبي بشأن وقف تصدير خامات المعادن إلى مصر
غير إنساني.. بابا الفاتيكان ينتقد عقوبة الإعدام مع اعتزام واشنطن بث تنفيذ الحكم مباشرة
منع الصحفيين من تغطية ثاني جلسات محاكمة صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنا متعلم مدى الحياة.. 45 دارسًا يؤدون امتحانات دورة أكتوبر بديروط

45 دارسًا يؤدون امتحانات دورة أكتوبر بديروط ضمن مبادرة “أنا متعلم مدى الحياة”
45 دارسًا يؤدون امتحانات دورة أكتوبر بديروط ضمن مبادرة “أنا متعلم مدى الحياة”
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار دعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار في مواجهة الأمية، والتوسع في إتاحة فرص التعليم والتعلم المستمر أمام المواطنين، من خلال تيسير الإجراءات وتشجيع الدارسين على مواصلة تعليمهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة في مسيرة التنمية.

وأوضح محافظ أسيوط أن فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط، برئاسة نادي إبراهيم عبدالعال، مدير عام الفرع، يواصل تنفيذ امتحانات دورة أكتوبر بمركز ديروط، ضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"، حيث أدى 45 دارسًا ودارسة الامتحانات، بمشاركة طلاب وطالبات من جامعتي أسيوط والأزهر الشريف، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى تيسير أداء الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للدارسين، وذلك بحضور فرغلي عبد الله مسعود، مدير إدارة تعليم الكبار بديروط، والعاملين بالإدارة.

وأضاف اللواء محمد علوان أنه سبق انطلاق أعمال الامتحانات عقد اجتماع بقاعة قصر ثقافة ديروط للمشاركين في امتحانات دورة أكتوبر، جرى خلاله استعراض التعليمات والضوابط المنظمة للعمل وأعمال الامتحانات، والتأكيد على الالتزام بها، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وحسن تنظيمها وتوفير الأجواء المناسبة للدارسين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشاركة طلاب وطالبات الجامعات في برامج ومشروعات تعليم الكبار تمثل نموذجًا مهمًا للمشاركة المجتمعية، وتسهم في دعم جهود الدولة لمواجهة الأمية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، فضلًا عن تعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع والمشاركة في جهود التنمية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية.

وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة التنسيق بين فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعات والجهات ذات الصلة، وتكثيف الجهود للوصول إلى المواطنين المستهدفين ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار بمختلف القرى والمراكز، وتوفير سبل الدعم والتيسير أمامهم، بما يعزز حق المواطنين في التعليم والتعلم المستمر، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمحافظة.

أسيوط الهيئة العامة لتعليم الكبار مواجهة الأمية فرص التعليم تشجيع الدارسين امتحانات دورة أكتوبر مركز ديروط مبادرة أنا متعلم مدى الحياة الأزهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

صورة ارشيفية

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

عزاء نصر ابراهيم

إعلامي: عزاء نصر إبراهيم «رسالة مهمة» للكرة المصرية.. والمنافسة تنتهي داخل الملعب

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

صورة أرشيفية

إصابة شاب وربة منزل بحروق نارية في حريق منزل بالعوامية في سوهاج

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بالطالبية لمتابعة طلبات المواطنين وتسريع إنجازها

بالصور

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد