أنا متعلم مدى الحياة.. 45 دارسًا يؤدون امتحانات دورة أكتوبر بديروط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار دعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار في مواجهة الأمية، والتوسع في إتاحة فرص التعليم والتعلم المستمر أمام المواطنين، من خلال تيسير الإجراءات وتشجيع الدارسين على مواصلة تعليمهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة في مسيرة التنمية.

وأوضح محافظ أسيوط أن فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط، برئاسة نادي إبراهيم عبدالعال، مدير عام الفرع، يواصل تنفيذ امتحانات دورة أكتوبر بمركز ديروط، ضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"، حيث أدى 45 دارسًا ودارسة الامتحانات، بمشاركة طلاب وطالبات من جامعتي أسيوط والأزهر الشريف، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى تيسير أداء الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للدارسين، وذلك بحضور فرغلي عبد الله مسعود، مدير إدارة تعليم الكبار بديروط، والعاملين بالإدارة.

وأضاف اللواء محمد علوان أنه سبق انطلاق أعمال الامتحانات عقد اجتماع بقاعة قصر ثقافة ديروط للمشاركين في امتحانات دورة أكتوبر، جرى خلاله استعراض التعليمات والضوابط المنظمة للعمل وأعمال الامتحانات، والتأكيد على الالتزام بها، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وحسن تنظيمها وتوفير الأجواء المناسبة للدارسين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشاركة طلاب وطالبات الجامعات في برامج ومشروعات تعليم الكبار تمثل نموذجًا مهمًا للمشاركة المجتمعية، وتسهم في دعم جهود الدولة لمواجهة الأمية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، فضلًا عن تعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع والمشاركة في جهود التنمية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية.

وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة التنسيق بين فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعات والجهات ذات الصلة، وتكثيف الجهود للوصول إلى المواطنين المستهدفين ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار بمختلف القرى والمراكز، وتوفير سبل الدعم والتيسير أمامهم، بما يعزز حق المواطنين في التعليم والتعلم المستمر، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمحافظة.