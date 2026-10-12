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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عقوبات مغلظة لجريمة التشهير طبقا للقانون.. تعرف عليها

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة التشهير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة التشهير.

العقوبة القانونية

-في حالة التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى تبلغ لقسم شرطة المناخ ببورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها ( ربة منزل –مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكسور وكدمات متفرقة إثر سقوطها من علو ، وبسؤالها قررت بإلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنها واتهمت (مالك شركة لصيانة الأجهزة المنزلية (له معلومات جنائية) لقيامه بالتشهير بها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها وطلب مبالغ مالية منها نظير عدم نشر مقاطع فيديو لمشاجرات بينها وبين أهلية زوجها بالاتفاق مع زوجها وشقيقه ووالده ووالدته لخلافات زوجية بينهم.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

قانون العقوبات التشهير عقوبة جريمة التشهير الوظائف الحكومية وسائل الإعلام

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