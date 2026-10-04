تأجيل مُحاكمة ياسمينا المصري بتهمة التشهير بـ أشرف زكي.. وهذه عقوبة الجريمة

قررت استئناف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف الفنانة ياسمينا المصري على حكم حبسها شهر مع الشغل والنفاذ، و15 ألف جنيه غرامة و10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، بتهمة سب وقذف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ 3 نوفمبر .

محاكمة الفنانة ياسمينا المصري

خلال الجلسة حضر شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وادعي مدنيا بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقدّم حافظة مستندات تتضمن ما نشر من قبل المتهمة، وما يمثله من إساءة للدكتور أشرف زكي، وقرّر أن التهمة ثابتة عليها من خلال التحقيقات.

وطلب "سعيد توقيع أقصي عقوبة فى مواد الاتهام على المتهمة.

وقرّرت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة الفنانة ياسمينا المصري، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق أشرف حسن زكي عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك لجلسة 27 يونيو للحكم.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على الفنانة ياسمينا المصري، على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق أشرف حسن زكي عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدّم به أشرف زكي إلى قسم شرطة النزهة، اتهم فيه الفنانة بنشر منشورات مسيئة عبر حساب يحمل اسم "Yasmina el masri"، تضمنت — وفقًا لما ورد في البلاغ — عبارات اعتبرها سبًا وإساءة وتشهيرًا بحقه.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين، تتعلق باعتراض الفنانة على بعض القرارات المرتبطة بتصاريح العمل، إلى جانب خلافات بشأن مزاولتها النشاط الفني.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة القسم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».