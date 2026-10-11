محمد شلبي: الاستثمارات الآسيوية فرصة ذهبية لتوطين الصناعات الحديثة بمصر

أكد المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، أن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل تحركًا استراتيجيًا مهمًا لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات الدولية، بما يدعم جهود الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة، والاستفادة من التجارب الآسيوية الرائدة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والإنتاج، مؤكدًا أن تعزيز التعاون مع هذه الدول يمثل فرصة واعدة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف أن تعزيز الشراكة مع كوريا الجنوبية يفتح آفاقًا واسعة أمام تطوير القاعدة الصناعية المصرية، والاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الحديثة، بما يسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية، ورفع جودة المنتجات المحلية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة إلى أن أهمية الجولة الآسيوية لا تقتصر على تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، بل تمتد إلى بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد، تستهدف جذب استثمارات نوعية إلى السوق المصرية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمناطق الصناعية والاقتصادية، فضلًا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنح مصر فرصًا كبيرة لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الماليزية، أكد المهندس محمد شلبي أن تعزيز التعاون بين البلدين يحمل فرصًا واعدة للتوسع في قطاعات الصناعة والإلكترونيات والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن الاستفادة من الخبرات الماليزية يمكن أن تسهم في تطوير الصناعات المحلية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص والمستثمرين.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة نتائج الزيارات الخارجية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات استثمارية حقيقية على أرض الواقع، بما يحقق عوائد اقتصادية ملموسة، ويسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل مستدامة، لا سيما للشباب، باعتبارهم أحد أهم محركات الإنتاج والتنمية وبناء المستقبل.

وأكد أن توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد وطني قوي وأكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم جهود التنمية في مختلف المحافظات.

واختتم المهندس محمد شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن الجولة الآسيوية للرئيس السيسي تعكس توجه الدولة نحو تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على التجارب الاقتصادية الناجحة، مشيرًا إلى أن المردود الحقيقي لهذه التحركات يتمثل في قدرتها على جذب استثمارات جديدة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وإطلاق مشروعات إنتاجية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزز فرص الشباب في العمل، وتدعم بناء اقتصاد مصري أكثر قوة وتنافسية واستدامة.