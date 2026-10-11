طريقة عمل الكبيبة بـ 3 وصفات مختلفة وشهية في البيت

الكبيبة من الأطباق الشامية التي تتميز بمذاقها اللذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك بأكثر من وصفة شهية و مختلفة عن الأكلات الأخرى.

وصفات الكبيبة

مقادير أكواب كبيبة في الفرن



● 500 جرام لحم مفروم

● 1 كوب ونص برغل منقوع في 2 كوب ماء

● 1 معلقة كبيرة كمون

● ماء

● ثلج

دقة للكبه:

● 1 بصلة كبيرة

● 1 ملعقة كبيرة كمون

● 2 ملعقة كبيرة برغل منقوع

● ملح وفلفل

للحشوة

● 200 جرام لحم مفروم

● 1 بصلة مفرومة

● ملح

● فلفل

● 7 بهارات

للوجه

● رمان

● بقدونس مفروم

● لوز صنوبري محمص

● للصوص، زبادي يوناني

● ثوم

● ملح وفلفل

● سماق

● نعناع طازج

● نعناع بودر مجفف



طريقة تحضير أكواب كبيبة في الفرن



للحشوة:

في طاسة على النار يوضع بصل، لحم مفروم، ملح، فلفل، 7 بهارات، و يعصج اللحم المفروم.

للدقة:

يوضع في الكبة بصل، كمون، برغل، ملح، فلفل، و تخلط المكونات.

للكبة:

في بولة، يوضع لحم مفروم، برغل، كمون، ماء، ثلج، و تخلط المكونات.

للصوص:

توضع المكونات للحصول على الصوص المطلوب.

يوضع خليط الكبة فى قالب كب كيك، ثم يوضع في الفرن حتى تمام الطهي، ثم تحشى باللحم المفروم و تزين بقليل من رمان، بقدونس، لوز مع الصوص.

مقادير فتة كبيبة



● كبيبة مقلية جاهزة

● طحينة

● زبادي

● ليمون

● ملح وفلفل

● خبز مربعات مقلي

● بقدونس مفروم

● رمان

● دبس رمان

طريقة تحضير فتة كبيبة



في طبق التقديم، يوضع الخبز المقلي ثم الكبيبة المقلية

تخفق الطحينة مع الزبادي وعصير الليمون والملح والفلفل

يضاف البقدونس والرمان ودبس الرمان على الوجه

وتقدم

مقادير كبيبة البطاطس



● نص كيلو بطاطس مسلوقه ومهروسة

● 1 بصلة حمراء مفرومة ناعم

● بقدونس وشبت وكزبرة مفرومين ناعم جدا

● 4 بيضات مسلوقين

● ملح وفلفل

● توابل

● 2 بيضة

● حليب

● بقسماط

● زيت للقلي

طريقة تحضير كبيبة البطاطس



تخلط البطاطس والبصل والخضرة والملح والتوابل

تشكل على هيئة الكبيبة وتحشى بالبيض المسلوق

يخلط البيض بالحليب والملح والفلفل

تغمر الكبيبة في مزيج البيض ثم تغمر في البقسماط

تقلى في زيت غزير وساخن