اختبار حقيقي للفريقين.. ناقد رياضي يوضح أهمية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أكد الناقد الرياضي سعيد علي، أن مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك تشكل اختباراً حقيقياً ومقياساً مبكراً لقدرة الفريقين على التعامل مع المطبات الصعبة والمناسبات الكبرى طوال الموسم.

وأوضح سعيد علي، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن اللقاء يحظى بترقب واسع النطاق على كافة المستويات الجماهيرية والإدارية والإعلامية، باعتباره مؤشراً هاماً على حظوظ المنافسة محلياً وأفريقياً.

وأشار إلى أن المباراة تضع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المغربي حسين عموتة، أمام تحدٍ جماهيري وضغط إداري يتطلب تعاملاً دقيقاً وحاسماً لامتصاص حالة الجدل التي صاحبت انطلاقة الفريق.

وأضاف الناقد الرياضي أن الموقعة المرتقبة تمثل محطة مفصلية في مشوار عموتة مع القلعة الحمراء، وسط ترقب جماهيري كبير لمدى قدرة الكتيبة الحمراء على تجاوز هذا الاختبار الصعب وإثبات جاهزيتها الفنية والذهنية للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن الأمر لا يختلف في الزمالك عند معتمد جمال الذي قدم بداية طيبة منذ بداية الموسم، مؤكدا أن هذه المبارة توضح للجماهير مدى القدرة والجاهزية للفريق والحفاظ على البطولة.