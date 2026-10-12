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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نشر الوعي بمزايا الولادة الطبيعية.. المجمع الإعلامي ببني سويف يناقش الصحة الإنجابية

مجمع إعلام بني سويف
مجمع إعلام بني سويف

نظّم المجمع الإعلامي ببني سويف، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، لقاءً توعويًا حول الصحة الإنجابية، بمشاركة أكثر من 250 فتاة من خريجات الجامعة بمركز الفشن، وذلك في إطار جهود الهيئة لنشر الوعي الصحي والسكاني وتعزيز الثقافة الصحية لدى الفتيات، باعتبارهن شريكات أساسيات في بناء الأسرة المصرية الواعية.

وشهد اللقاء حضور الدكتورة أسماء محمد أحمد، استشاري النساء والمسؤولة عن الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة، وأدارته  أماني محمد إبراهيم، مدير مجمع إعلام بني سويف. وتناول اللقاء مفهوم الصحة الإنجابية ومراحلها المختلفة في حياة الفتاة، مع التركيز على مرحلتي الحمل والولادة، والتوعية بأهمية المتابعة الطبية المنتظمة أثناء الحمل، والالتزام بالإرشادات الصحية التي تسهم في الحفاظ على صحة الأم والجنين.

وأكد اللقاء أهمية نشر الوعي بمزايا الولادة الطبيعية متى كانت مناسبة من الناحية الطبية، ودورها في دعم التعافي بعد الولادة والحد من التدخلات الجراحية غير الضرورية، مع التأكيد أن تحديد طريقة الولادة المناسبة يخضع لتقييم الطبيب المختص وفقًا للحالة الصحية للأم والجنين. كما استهدف اللقاء تصحيح المفاهيم الصحية المغلوطة، وتشجيع الفتيات على اكتساب المعرفة الموثوقة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا بقضايا الصحة الإنجابية والأسرة والتنمية السكانية.

اعلام بني سويف القشن اعلام القشن

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