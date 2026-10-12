نائب: تخبط غير مسبوق في تنسيق الجامعات هذا العام

قال النائب مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إن تنسيق الجامعات هذا العام شهد تخبطًا غير مسبوق، ما تسبب في حالة من الذعر بين أولياء الأمور والطلاب، موضحًا أن طلابًا بكلية الطب في جامعة شرق بورسعيد الأهلية اجتازوا الاختبارات وسددوا المصروفات، ثم أُبلغوا بعدم قبولهم بسبب زيادة الأعداد عن المقاعد المتاحة.

وأضاف مجدي مرشد، خلال برنامج من ماسبيرو، أن أزمة مشابهة حدثت في جامعة جنوب الوادي، حيث تم قبول أعداد تجاوزت القدرة الاستيعابية، ثم جرى توزيع طلاب على جامعات أخرى، مثل بني سويف والمنيا، مشيرًا إلى أن ما حدث يثير تساؤلات بشأن التنسيق بين الجامعات والمجالس المختصة، خاصة مع تحصيل المصروفات من الطلاب قبل التأكد من توافر أماكن لهم.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح أسباب الأزمة والأخطاء التي أدت إليها، والإجراءات التي ستُتخذ لمنع تكرارها، مؤكدًا أن زيادة عدد الجامعات إلى 129 جامعة تستلزم وجود نظام تنسيق يواكب هذا التوسع ويضمن وضوح معايير القبول، مع تعويض الطلاب المتضررين إذا ثبت وقوع ضرر عليهم.