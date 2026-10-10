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رئيس وزراء ماليزيا: جامعات مصر أسهمت في تعليم آلاف الماليزيين
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رئيس وزراء ماليزيا: 4 جامعات مصرية أسهمت في تعليم آلاف الماليزيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس وزراء ماليزيا: جامعات مصر أسهمت في تعليم آلاف الماليزيين

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد رئيس وزراء ماليزيا أن مصر أسهمت على مدار قرون في تعليم آلاف المواطنين الماليزيين، مشيرًا إلى الدور الذي قامت به الجامعات المصرية في استقبال الطلاب الماليزيين وتوفير فرص التعليم لهم في تخصصات مختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الطلاب الماليزيين تلقوا تعليمهم في عدد من المؤسسات التعليمية المصرية، من بينها جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس والإسكندرية، وهو ما يعكس عمق العلاقات التعليمية بين البلدين.

وأشار إلى أن المساهمات المصرية في مجال التعليم امتدت عبر أجيال متعاقبة، وأسهمت في تأهيل آلاف الماليزيين علميًا، بما عزز الروابط بين مصر وماليزيا وفتح المجال أمام تبادل الخبرات والمعارف.

ويبرز هذا الدور أهمية المؤسسات التعليمية المصرية في استقبال الطلاب من مختلف الدول، إلى جانب مساهمتها في بناء علاقات ممتدة مع الشعوب التي استفادت من خبراتها العلمية والأكاديمية.

المواطنين الماليزيين جامعات الأزهر المؤسسات التعليمية المصرية

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