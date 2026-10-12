قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكام الدولار الآن؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين
أبو العينين: «الجبهة الوطنية» توافق على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان ترسيخًا للعدالة والمساواة
بعد جولته الآسيوية.. الرئيس السيسي يتحدث عن مكانة مصر والتحديات الاقتصادية
أبو العينين: موافقة برلمانية الجبهة الوطنية على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان تجسيد لرؤية الرئيس السيسي في إعلاء العدالة والمساواة
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية جديدة
مستشار وزير الدفاع اليمني: الهجمات الحوثية على مطار الرياض عمل إرهابي جبان
صندوق النقد: استثمارات الذكاء الاصطناعي تدعم نمو الاقتصاد العالمي بـ3% وتحقق مكاسب كبيرة لآسيا
استقرار سعر الدولار في منتصف التعاملات اليوم
رئيس سنغافورة يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص توظيف الخريجين الجدد
الذهب يرتفع قرب 4200 دولار للأوقية وسط آمال هدنة الطاقة ومخاوف التضخم
أبو العينين يعلن موافقة برلمانية «الجبهة الوطنية» على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة وتكافؤ الفرص أساس التشريع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة سائق السيارة الربع نقل فى حادث كوبرى قها على الطريق الزراعي السريع

حادث تصادم
حادث تصادم
إبراهيم الهواري

توفي علي صلاح أحمد، سائق السيارة الربع نقل، متأثرًا بإصابته في حادث التصادم الذي وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل أعلى كوبري قها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، بمحافظة القليوبية.


وكان الحادث قد أسفر عن سقوط عدد من المصابين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وسادت حالة من الحزن والانهيار بين أسر ضحايا حادث تصادم ميكروباص وسيارة ربع النقل على كوبري قها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية، أمام المشرحة خلال إنهاء إجراءات دفن الضحايا السبعة.


ووجدت أسر الضحايا أمام المشرحة في حالة من الصدمة والحزن الشديد، عقب الحادث الذي وقع أعلى كوبري قها في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين.


وجارى استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لتسليم الجثامين إلى ذويهم ودفنهم، فيما تواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.
وكان قد شهد طريق مصر - إسكندرية الزراعي أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل أعلى كوبري قها بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

القليوبية حادث قها الطريق الزراعي محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

شيكوبانزا

شيكو بانزا بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي: كالعادة يحصلون على مساعدة الحكام

ترشيحاتنا

مستشارة شيخ الأزهر للوافدين

مستشارة شيخ الأزهر للوافدين: خريجو الأزهر هم سفراء للعلم والاعتدال

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية: الأزهر منارة علمية عالمية امتدت لأكثر من ألف عام

الدكتورة نهلة الصعيدي

نهلة الصعيدي: رعاية الطلاب الوافدين مسئولية تتجاوز التعليم إلى دعم الاستقرار وتذليل الصعوبات

بالصور

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية.. تعرف على فوائده للقلب وللشرايين

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد