وفاة سائق السيارة الربع نقل فى حادث كوبرى قها على الطريق الزراعي السريع

توفي علي صلاح أحمد، سائق السيارة الربع نقل، متأثرًا بإصابته في حادث التصادم الذي وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل أعلى كوبري قها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، بمحافظة القليوبية.



وكان الحادث قد أسفر عن سقوط عدد من المصابين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وسادت حالة من الحزن والانهيار بين أسر ضحايا حادث تصادم ميكروباص وسيارة ربع النقل على كوبري قها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية، أمام المشرحة خلال إنهاء إجراءات دفن الضحايا السبعة.



ووجدت أسر الضحايا أمام المشرحة في حالة من الصدمة والحزن الشديد، عقب الحادث الذي وقع أعلى كوبري قها في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين.



وجارى استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لتسليم الجثامين إلى ذويهم ودفنهم، فيما تواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.

وكان قد شهد طريق مصر - إسكندرية الزراعي أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل أعلى كوبري قها بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين.