تعالي أجبلك نبق.. المشدد 7 سنوات لعامل استدرج طفلة وتعدى عليها بالوادي الجديد

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لإدانته باستدراج طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، والتعدي عليها أعلى سطح منزله بحي السبط البحري، بدائرة قسم شرطة الخارجة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر فهمي صقر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمرو محمد سلطان، وأحمد أبوالعلاء كدواني، نائبي رئيس المحكمة، وبحضور عبدالرحمن أحمد ياسين، وكيل النائب العام، وأمانة سر عادل حسين.

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية رقم 726 لسنة 2026، إلى تلقي قسم شرطة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بلاغًا من " كرم. إ. س"، اتهم فيه "حسن. م. ح"، 47 عامًا، عاملًا، باستدراج نجلته والتعدي عليها أعلى سطح منزله.

وقالت المجني عليها، "نور"، البالغة من العمر 9 سنوات، في تحقيقات النيابة العامة، إنها أثناء جمع ثمار النبق من أسفل شجرة أمام منزل المتهم، طلب منها الصعود معه إلى سطح منزله، بزعم إعطائها بعض ثمار النبق.

وأضافت أنه عقب صعودها، جمع المتهم بعض الثمار من الشجرة وأعطاها إياها، قبل أن يفاجئها بالإمساك بها وطرحها أرضًا والتعدي عليها.

تحريات المباحث تكشف ملابسات الواقعة

وتوصلت تحريات النقيب أحمد عبدالرحمن، معاون وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، إلى صحة الواقعة، وأن المتهم استدرج الطفلة بحجة إعطائها ثمار النبق، ثم جردها من ملابسها وتعدى عليها أعلى سطح منزله.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

وكان المستشار محمد عبدالموجود أبوالريش، المحامي العام الأول لنيابات الوادي الجديد الكلية، قد أحال المتهم "حسن. م. ح"، 47 عامًا، إلى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم بانه في 27 يناير الماضي خطف الطفلة "نور. ك. إ"، البالغة من العمر 9 سنوات، بطريق التحايل، من خلال استدراجها إلى منزله وإيهامها بتقديم ثمار النبق لها، ثم التعدي عليها بالقوة وتقييد حركتها عنوة، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة والتحقيقات.