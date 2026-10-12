أكسيوس: ترامب يبدي تحفظه على البث المباشر لإعدام منفذ هجوم "فورت هود"

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى في مناقشات غير علنية تحفظات على البث المباشر لعملية تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص الصادر في حق الرائد السابق في الجيش الذي قتل 13 شخصاً بإطلاق النار عليهم في قاعدة "فورت هود" بولاية تكساس، وذلك نقلاً عن أشخاص تحدثوا مع ترامب.

ونسب الموقع الأمريكي إلى مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية -لم يسمه- قوله إن ترامب تلقى سيلاً من "الآراء السلبية" حول هذه الفكرة من مجموعة من المشرعين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومن مستشارين داخل البيت الأبيض وخارجه.

وصرح ترامب لأحد المقربين منه، ممن لا يعملون في الإدارة ونقل التصريح لـ "أكسيوس"، بأن البث المباشر لإعدام الرائد السابق في الجيش نضال حسن، المقرر في 3 ديسمبر، "قد لا يحدث".

وقال المصدر إن ترامب "لم يبدُ متحمساً بشكل كبير" لفكرة بث تنفيذ حكم الإعدام مباشرة عبر الإنترنت، مضيفاً: "ولهذا السبب فهو يجري اتصالات ويتبع أسلوبه المعتاد، حيث يسأل الناس عن آرائهم".

ويواجه حسن حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص في قاعدة "فورت هود"، الموقع الذي شهد ارتكابه للمذبحة قبل 17 عاماً. وفي حال تنفيذ ذلك، سيكون أول شخص في الولايات المتحدة تُبث عملية إعدامه على الهواء مباشرة.

وكان وزير الدفاع بيت هيجسيث قد أعلن عن هذه الفكرة الخارجة عن العرف المتبع يوم الخميس عبر شبكة "ريال أميريكاز فويس".

وقال هيجسيث: "سنضمن تمكن الناس من مشاهدة ذلك، وأن يكون الأمر علنياً، لأنهم بحاجة إلى إدراك أن ثمة عواقب وخيمة لمثل هذه الأمور".

وقد قوبلت الفكرة بإدانة واسعة محلياً ودولياً. وفي الأيام التالية، بدأ ترامب في تغيير موقفه علناً، إذ أبدى تأييداً قوياً وصريحاً، في البداية مساء الجمعة، ثم أبدى موقفاً أكثر تحفظاً وتفصيلاً في وقت لاحق من اليوم نفسه، إذ قال: "إنهم يريدون القيام بذلك لأنهم يرغبون في أن يكون الأمر عبرة للآخرين. لم أكن طرفاً في اتخاذ ذلك القرار، لكنني أتفهم مبرراته".

وفي يوم السبت، أمسك ترامب بزمام المسألة مصرحاً للصحفيين بأنه من سيتخذ القرار النهائي.

من جانبه، ألمح نائب الرئيس جيه دي فانس إلى الاتجاه الذي يرجح أن يسلكه الرئيس بشأن هذا القرار، وقال للصحفيين يوم الجمعة "لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل"، وهو ما كرره أيضاً في أحاديث خاصة مع آخرين، مضيفاً أنه لن يشاهد هذا البث في حال إجراؤه.

وسواء على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي، غالباً ما تقتصر مشاهدة عمليات الإعدام على أفراد الأسرة أو وسائل إعلام مختارة، ولم يسبق بثها مباشرة للعامة، بحسب الموقع الأمريكي.



