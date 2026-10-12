الأردن يرحب بقرار اليونسكو بشأن القدس القديمة وأسوارها

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتبنّي المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بالإجماع، قرارًا بشأن مدينة القدس القديمة وأسوارها، ضمن بند "فلسطين المحتلة"، خلال دورته الـ225 المنعقدة اليوم /الاثنين/ في باريس.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي - في بيان اليوم - "إن القرار جدّد مطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية وغير القانونية في البلدة القديمة بالقدس وأسوارها، والتي تستهدف القيمة الثقافية والتاريخية الاستثنائية للمدينة، وتعرّض تراثها الثقافي للخطر"، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لاغية وباطلة.

وأضاف: أن القرار أعرب عن الأسف لعدم امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمطالبات بوقف أعمال الحفريات المستمرة وشق الأنفاق والأعمال المرتبطة بمشروع التلفريك ومشروعات أخرى في القدس الشرقية، التي تُعد غير قانونية، كما جدّد مطالبته إسرائيل بوقف جميع الانتهاكات.

وأكد المجالي أن القرار يعكس ثوابت الموقف الأردني تجاه البلدة القديمة في القدس وأسوارها، بما في ذلك الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، كما يؤكد مجددًا مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي لليونسكو وقرارات لجنة التراث العالمي المتعلقة بالقدس.