الصيادلة: يجب شراء المستلزمات الطبية من الصيدليات والأماكن المرخصة والحصول على فاتورة

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن ضبط مصنعين لإنتاج مستلزمات طبية وسلع مغشوشة بمحافظتي الشرقية والقليوبية يسلط الضوء على أهمية الرقابة على أماكن تصنيع وتداول المستلزمات الطبية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية.

وأوضح محفوظ رمزي، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أحد المواقع المضبوطة عبارة عن مبنى غير مرخص في منطقة العاشر من رمضان، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، مشيرًا إلى أن المواد التي جرى ضبطها كانت دون فواتير، بالمخالفة لقرار وزير التموين، كما تضمنت سلعًا مجهولة المصدر ومكونات إنتاج ومنتجات تامة الصنع.

وأضاف محفوظ رمزي، أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات، وجرى تشميع الموقع بالشمع الأحمر، مؤكدًا أن ضبط هذه المنتجات لا يعني بالضرورة أن المصنع طرح مستلزمات طبية في الأسواق، مشيرًا إلى أن المستلزم الطبي هو أي جهاز أو أداة تُستخدم في الأغراض الطبية، مثل الحقن، محذرًا من أن استخدام حقنة غير معقمة أو غير مطابقة للمواصفات قد يتسبب في أضرار صحية خطيرة، تصل إلى انتقال الفيروسات وحدوث مشكلات صحية جسيمة تهدد حياة الإنسان.

وشدد محفوظ رمزي على ضرورة شراء المستلزمات الطبية من الصيدليات أو الأماكن المرخصة فقط، والحصول على فاتورة تثبت عملية الشراء، موضحًا أن محال المستلزمات الطبية المرخصة تخضع للتفتيش الصيدلي والرقابة، مؤكدًا أهمية عدم الانخداع بالشكل الخارجي لعبوة المستلزم الطبي، حتى لو بدت سليمة، وضرورة التأكد من مصدر المنتج وشرائه من مكان موثوق، محذرًا من شراء المستلزمات الطبية عبر الإنترنت أو من جهات غير مرخصة