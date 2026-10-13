قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
تعليم النواب توافق على منحة بـ2 مليون يورو لدعم تدريس الفرنسية بالمدارس المصرية
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر
سويلم يبحث ببرلين التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية
تميم بن حمد: قطر تؤمن خمس تجارة الغاز المسال عالميا.. وأي اضطراب يؤثر على الأسواق
السياحة والآثار توقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية لمدة 6 أشهر
بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية
ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم
بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
استنفار في إسرائيل.. بلاغ عن قنبلة على متن طائرة هبطت بمطار بن جوريون
قبل منتدى مصر 2026.. نقيب الفلاحين يكشف روشتة تأمين الغذاء والمياه ومواجهة ارتفاع الأسعار
أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتحذيرات الأرصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد حبس 4 متهمين في قتل مسنة وإلقاء جثمانها بترعة المرة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل السيدة المسنة «سعدية. أ»، والعثور على جثمانها داخل جوال ملقى بمياه ترعة المرة، ناحية قرية العمايدة الشرقية بدائرة مركز المنشأة جنوب المحافظة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد دور كل متهم فيها.

جثمان داخل جوال يكشف جريمة غامضة بالمنشأة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عثور الأجهزة الأمنية على جثمان سيدة تبلغ من العمر نحو 75 عامًا داخل جوال بمياه ترعة المرة، في ظروف غامضة أثارت الشكوك حول ملابسات وفاتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالفحص، تبين وجود آثار إصابات واعتداء على جسد المجني عليها، لتبدأ الأجهزة الأمنية رحلة البحث عن مرتكبي الواقعة، من خلال تكثيف التحريات وفحص علاقات المجني عليها والاستماع إلى أقوال المحيطين بها.

التحريات تقود إلى 3 متهمين من جيران المجني عليها

وأسفرت التحريات الأولية عن الاشتباه في تورط 3 أشخاص من جيران المجني عليها، وهم «أبو القاسم. ع»، 43 عامًا، وزوجته، 38 عامًا، ونجلهما، 20 عامًا، حيث أشارت التحريات إلى أن السرقة كانت الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استدرجوا السيدة المسنة واعتدوا عليها، واستولوا على متعلقاتها الذهبية "خاتم وحلق"، قبل وضع جثمانها داخل جوال والتخلص منه بإلقائه في مياه الترعة، في محاولة لإخفاء معالم الواقعة.

سائق توك توك ضمن المتهمين الأربعة

وامتدت التحقيقات إلى سائق توك توك، ليصل عدد المتهمين في القضية إلى أربعة، بعدما دفعه والده إلى تسليم نفسه والاعتراف بما حدث تفصيليًا، في محاولة لتبرئة نفسه من الاتهام، حيث أنه لم يكن يعرف بأن الجثة لسيدة بل كان يعلم أنها لحيوان نافق.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة وأقوال المتهمين، للوقوف على حقيقة دور سائق التوك توك ومدى صلته بالجريمة، إلى جانب تحديد مسؤولية كل متهم على حدة.

تجديد الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات

وجاء قرار تجديد حبس المتهمين الأربعة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع التفاصيل المرتبطة بمقتل السيدة المسنة والتخلص من جثمانها داخل مياه الترعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قتل المنشأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

الشيخ اشرف داخل المستشفى

كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

الاهلى والزمالك

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

One UI 9

أزمة في هواتف سامسونج بسبب تحديث One UI 9.. والشركة تتدخل للحل

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

الزمالك

تفاصيل تواصل الزمالك مع رئيس التلفزيون المصري بسبب مخرج القمة

ترشيحاتنا

أرشيفية

باحث: إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة ضغط.. والمفاوضات طريق استعادة الملاحة

أرشيفية

خبير: الجولة الآسيوية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر الدولية وتفتح آفاقًا للاستثمار

الصادرات

179 سوقًا تستقبل الغذاء المصري.. والصادرات تسجل أعلى مستوى تاريخي

بالصور

من الساحل الشمالي.. سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد