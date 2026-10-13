تجديد حبس 4 متهمين في قتل مسنة وإلقاء جثمانها بترعة المرة بسوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل السيدة المسنة «سعدية. أ»، والعثور على جثمانها داخل جوال ملقى بمياه ترعة المرة، ناحية قرية العمايدة الشرقية بدائرة مركز المنشأة جنوب المحافظة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد دور كل متهم فيها.

جثمان داخل جوال يكشف جريمة غامضة بالمنشأة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عثور الأجهزة الأمنية على جثمان سيدة تبلغ من العمر نحو 75 عامًا داخل جوال بمياه ترعة المرة، في ظروف غامضة أثارت الشكوك حول ملابسات وفاتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالفحص، تبين وجود آثار إصابات واعتداء على جسد المجني عليها، لتبدأ الأجهزة الأمنية رحلة البحث عن مرتكبي الواقعة، من خلال تكثيف التحريات وفحص علاقات المجني عليها والاستماع إلى أقوال المحيطين بها.

التحريات تقود إلى 3 متهمين من جيران المجني عليها

وأسفرت التحريات الأولية عن الاشتباه في تورط 3 أشخاص من جيران المجني عليها، وهم «أبو القاسم. ع»، 43 عامًا، وزوجته، 38 عامًا، ونجلهما، 20 عامًا، حيث أشارت التحريات إلى أن السرقة كانت الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استدرجوا السيدة المسنة واعتدوا عليها، واستولوا على متعلقاتها الذهبية "خاتم وحلق"، قبل وضع جثمانها داخل جوال والتخلص منه بإلقائه في مياه الترعة، في محاولة لإخفاء معالم الواقعة.

سائق توك توك ضمن المتهمين الأربعة

وامتدت التحقيقات إلى سائق توك توك، ليصل عدد المتهمين في القضية إلى أربعة، بعدما دفعه والده إلى تسليم نفسه والاعتراف بما حدث تفصيليًا، في محاولة لتبرئة نفسه من الاتهام، حيث أنه لم يكن يعرف بأن الجثة لسيدة بل كان يعلم أنها لحيوان نافق.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة وأقوال المتهمين، للوقوف على حقيقة دور سائق التوك توك ومدى صلته بالجريمة، إلى جانب تحديد مسؤولية كل متهم على حدة.

تجديد الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات

وجاء قرار تجديد حبس المتهمين الأربعة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع التفاصيل المرتبطة بمقتل السيدة المسنة والتخلص من جثمانها داخل مياه الترعة.