موعد مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهة مرتقبة أمام لاسك النمساوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، في لقاء يقام على ملعب رايفيسن أرينا، وسط تطلعات الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية في مشوارهما بالبطولة القارية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها ليفربول، ورغبة جماهيره في متابعة مشوار الفريق بالبطولة الأوروبية.

ونستعرض في التقرير التالي موعد مباراة لاسك وليفربول، والقنوات الناقلة، واسم المعلق على أحداث اللقاء.

موعد مباراة لاسك وليفربول في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة لاسك وليفربول، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، على ملعب رايفيسن أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية، و8:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة لاسك وليفربول

تمتلك شبكة قنوات «بي إن سبورتس» حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تنقل مواجهة لاسك وليفربول عبر شاشاتها.

ويمكن للجماهير متابعة المباراة من خلال القناة التي تخصصها الشبكة لنقل اللقاء، وفقًا لجدول البث الخاص بها.

معلق مباراة لاسك وليفربول

اختارت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» المعلق الجزائري حفيظ دراجي للتعليق على مباراة لاسك وليفربول، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.