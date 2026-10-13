رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى المقطم ويتابع جاهزية وحدات الغسيل الكلوي

أجرى الأستاذ الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، جولة تفقدية بمستشفى المقطم للتأمين الصحي، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، والاطمئنان على جاهزية الأقسام والوحدات الطبية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة التشغيل داخل منشآتها الطبية.

واستهل رئيس الهيئة جولته بالمرور على وحدة الغسيل الكلوي، حيث اطمأن على انتظام تقديم الخدمة وتوافر الأدوية اللازمة للمرضى، كما حرص على الاستماع إلى المرضى والتحدث معهم مباشرة للتعرف على احتياجاتهم ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الضرورية لجلسات الغسيل الكلوي، والوقوف على أي معوقات قد تواجههم أثناء تلقي الخدمة، مؤكدًا أهمية الاستجابة الفورية لاحتياجات المرضى وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم دون تأخير.

توافر المستلزمات والأدوية

وتضم المستشفى 12 ماكينة للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى 4 ماكينات مخصصة لوحدات الرعاية، بما يدعم تقديم الخدمات الطبية وفقًا للاحتياجات التشغيلية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على جاهزية الأجهزة وانتظام أعمال الصيانة والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة بكفاءة.

كما تفقد رئيس الهيئة قسم العمليات الجراحية، والذي يضم 10 غرف عمليات لمختلف التخصصات الجراحية، بما في ذلك جراحات القلب المفتوح، حيث تابع جاهزية غرف العمليات والتجهيزات الطبية المتاحة، واطمأن على توافر المستلزمات اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ورفع معدلات التشغيل، بما يسهم في تحسين إتاحة الخدمات الجراحية للمنتفعين وتقليل فترات الانتظار.

وشملت الجولة المرور على قسم الأشعة، حيث اطلع رئيس الهيئة على الإمكانات التشخيصية المتاحة، والتي تضم جهازي أشعة مقطعية، وجهاز رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة سينية (X-Ray)، وتابع انتظام تقديم خدمات التصوير الطبي ومدى الاستفادة من الأجهزة والتجهيزات المتوفرة.

ووجّه رئيس الهيئة بضرورة دعم قسم الأشعة بأخصائيي واستشاريي الأشعة، بما في ذلك الاستعانة بالكفاءات الطبية من خلال التعاقد عند الحاجة، مع دراسة تفعيل فترات التشغيل المسائي لأجهزة الأشعة، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمة، وتسريع إجراء الفحوصات المطلوبة، والمساهمة في تقليص قوائم انتظار الأشعة وتيسير حصول المرضى على الخدمة في التوقيت المناسب.

واستكمل رئيس الهيئة جولته بالمرور على وحدتي زراعة الكبد وزراعة الكلى، حيث اطلع على سير العمل والإمكانات الطبية والتجهيزات المتاحة، وتابع مدى جاهزية الوحدتين لتقديم الخدمات التخصصية للمرضى، مؤكدًا أهمية دعم برامج زراعة الأعضاء وتعزيز كفاءة التشغيل والتنسيق بين الفرق الطبية المختلفة، بما يضمن تقديم رعاية طبية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد الدكتور تامر مدكور، خلال الجولة، أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف الأقسام والوحدات الطبية، والاهتمام برصد الاحتياجات الفعلية للمرضى والعاملين، مع سرعة التعامل مع أي معوقات تؤثر على انتظام تقديم الخدمة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وصلاحية الأجهزة والتجهيزات، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وتأتي الجولة في إطار توجه الهيئة العامة للتأمين الصحي نحو تعزيز المتابعة الميدانية لمنشآتها الطبية، والارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين، والعمل على تقليص قوائم الانتظار، وضمان استمرارية تقديم خدمات طبية متخصصة وآمنة تلبي احتياجات المرضى.