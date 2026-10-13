حماية المستهلك: عقوبة حجب السلع تصل إلى الحبس لمدة عام والغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه

أكد إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن حجب السلع الاستراتيجية ومنع طرحها جريمة يعاقب عليها القانون .



وقال بسيوني عبد الرازق في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" القانون يجرم حجب السلع عن التداول وتم تغليظ العقوبة وتم رفع الحد الأقصى للعقوبة بالإضافة إلى عقوبة الحبس ".

وأكمل إسلام الجزار :" عقوبة حجب السلع تصل إلى الحبس لمدة عام والغرامة تصل لـ 3 مليون جنيه ".

ولفت إسلام الجزار :" قد نرصد بعد الممارسات الخاطئة من بعض التجار والجهاز يواصل حملاته الرقابية على الأسواق ".

وتابع إسلام الجزار :" تواجد مخزون من السلع لدى التاجر لا مشكلة فيه إذا كان هناك وفرة في المعروض من السلع ".