بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، يوم /الثلاثاء/، على ارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 0,52%، ليستقر عند 17.041,91 نقطة.

كما سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، نموا بنسبة 0,15 % إلى 1.229,78 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,83 % إلى 1.263,89 نقطة.