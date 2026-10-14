جامعة بنها تعزز وعي طلابها بالمشروعات القومية بزيارة مصنع أبي رواش

نظمت جامعة بنها ، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، زيارة ميدانية لطلابها إلى شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبي رواش، وذلك بالتنسيق مع العقيد حافظ إبراهيم، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي بالمشروعات القومية والتعرف على التطورات الحديثة في القطاعات الصناعية المختلفة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن تنظيم الزيارة يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الوعي بأهمية المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وتعريف الطلاب بدور المؤسسات الصناعية الوطنية في دعم الاقتصاد المصري.

مراحل الإنتاج

وأشار "الجيزاوي" إلى أن الزيارة تضمنت تعريف الطلاب بمراحل الإنتاج المختلفة داخل الشركة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الصناعات الكيماوية، إلى جانب التعرف على معايير السلامة والصحة المهنية المطبقة داخل المنشآت الصناعية الكبرى، بما يسهم في ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي وتنمية خبرات الطلاب.