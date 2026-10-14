سقوط عامل من الطابق الخامس بالمنصورة الجديدة وإصابته بنزيف في المخ

أصيب عامل بناء بإصابات بالغة، إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد المباني بمنطقة «جنة 6» بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقله إلى مستشفى جمصة لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، بلاغًا يفيد بسقوط عامل بناء من الطابق الخامس بمنطقة جنة 6 بمدينة المنصورة الجديدة،

تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين إصابة «عمرو يوسف عزت كمونة»، 25 عامًا، مقيم بمنطقة البنـزينة التابعة لمركز بلقاس، باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه أعراض ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية متعددة بالرأس، واشتباه كسر بالساق اليسرى.

تم نقل المصاب إلى مستشفى جمصة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق