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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 85 مليون يورو لدعم الزراعة المستدامة في نيجيريا

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي
أ ش أ

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي من خلال ذراعه المعنية بالتنمية الدولية، ومصرف فيرست سيتي مونيومنت النيجيري، عن تقديم تمويل بقيمة 85 مليون يورو لدعم شركات القطاع الخاص العاملة في سلاسل القيمة الزراعية في نيجيريا، مع تخصيص ما لا يقل عن 70% من التمويل لقطاعي الكاكاو والألبان.

وأفاد البنك في بيان بأن: " الإعلان خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، بحضور رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينيو، ووزير المالية النيجيري والوزير المنسق للاقتصاد تايو أوييديل، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أمبرواز فايول، والمفوض الأوروبي للشراكات الدولية يوزف سيكيلا، والرئيسة التنفيذية لمصرف فيرست سيتي مونيومنت ييميسي إيدون."

ويُعد هذا التمويل أول استثمار لبنك الاستثمار الأوروبي في قطاع الألبان خارج الاتحاد الأوروبي، ويتماشى مع أهداف التنمية في نيجيريا بمجالات الزراعة المستدامة والشمول، فضلاً عن المعايير البيئية والاجتماعية. ويستهدف التمويل معالجة أوجه القصور في سوق الألبان، بما يدعم نمو الشركات الأوروبية العاملة في نيجيريا، التي تحتاج إلى زيادة إمدادات الحليب.

وفي قطاع الكاكاو، الذي تُعد نيجيريا من أكبر الدول المصدرة له عالمياً، ستسهم الاستثمارات المقدمة عبر المصرف النيجيري في تعزيز القدرات الصناعية والتصنيعية على امتداد مراحل الإنتاج والتوزيع، وتوفير السيولة للتعاونيات الزراعية ومزارعي الكاكاو، وتحسين إمكانية تتبع المنتجات. كما ستضمن الاستثمارات الامتثال للائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات، بما يعزز الحفاظ على التنوع البيولوجي ويحد من الآثار البيئية السلبية، ويدعم التنمية الريفية الشاملة وفقاً للمعايير الأوروبية وخارطة طريق المناخ لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي والصفقة الخضراء الأوروبية.

وبالتوازي مع خط الائتمان، يقدم بنك الاستثمار الأوروبي مساعدة فنية لدعم استراتيجية العمل المناخي لدى مصرف فيرست سيتي مونيومنت، وتعزيز قدرة قطاع الزراعة النيجيري على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وقالت رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينيو إن المجموعة تستثمر في سلاسل القيمة الزراعية في أفريقيا، باعتبارها من المحركات الرئيسية للأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تتيح أيضاً فرصاً تجارية للشركات الأوروبية في نيجيريا، وتؤسس لشراكة تحقق مكاسب متبادلة.

من جانبه، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أمبرواز فايول إن الشراكة التمويلية مع مصرف فيرست سيتي مونيومنت تدعم شركات الأعمال الزراعية النيجيرية وتعزز قدرتها التنافسية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية الدولية. وأضاف أن هذه الاستثمارات مهمة للبلاد في مجالات التوظيف والصحة والاقتصاد، لما لها من أثر ملموس على السكان المحليين.

بنك الاستثمار الأوروبي التنمية الدولية القطاع الخاص

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