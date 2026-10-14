ألمانيا تحذر من أزمة جوع في أفريقيا وتطالب روسيا بوقف الهجمات في البحر الأسود

دعت ألمانيا روسيا إلى وقف الهجمات في البحر الأسود والموافقة على وقف إطلاق النار للسفن المدنية، محذرة من أن استمرار الضربات التي تستهدف السفن، خصوصًا ناقلات الحبوب، يهدد الأمن الغذائي في أفريقيا ويزيد من مخاطر الجوع في المناطق الأكثر هشاشة.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية فيليسلافا بتروفا-تشاموفا في برلين، إن استمرار الهجمات الروسية ستكون له تداعيات خطيرة على شعوب دول الجنوب العالمي، وفي مقدمتها الدول الأفريقية التي تعتمد على إمدادات الحبوب.

وأضاف فاديفول أن الهجمات الأخيرة على السفن المدنية تهدد الأرواح والأمن الغذائي، محذرًا من أن توسيع نطاق الحرب في البحر الأسود قد يؤدي إلى مزيد من عزلة موسكو وتراجع ما تبقى من مكانتها لدى دول الجنوب العالمي.

ألمانيا تطالب بوقف إطلاق النار للسفن المدنية

وشدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في البحر الأسود يضمن سلامة السفن المدنية، ولا سيما السفن التي تنقل الحبوب إلى الدول المستوردة.

وقال فاديفول إن روسيا مطالبة بإظهار مدى استعدادها لمراعاة علاقاتها مع دول الجنوب العالمي ومصالحها الخاصة، من خلال خطوات من شأنها حماية الأرواح ومنع تفاقم أزمة الغذاء.

وجاءت التصريحات عقب محادثات ألمانية بلغارية تناولت التطورات الإقليمية وأمن البحر الأسود، في ظل المخاوف من انعكاسات استمرار العمليات العسكرية على حركة الملاحة والتجارة الدولية.

تحركات لتأمين صادرات الحبوب

وأكد فاديفول أن الدول الساحلية المطلة على البحر الأسود مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا وأوكرانيا بشأن وقف إطلاق النار، بهدف ضمان المرور الآمن للسفن المدنية واستمرار صادرات الحبوب دون انقطاع.

وتكتسب هذه الدعوات أهمية في ظل الدور الذي يؤديه البحر الأسود في نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية، خصوصًا الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية.

وحذر الوزير الألماني من أن استهداف السفن المدنية، ولا سيما ناقلات الحبوب، قد يفاقم الضغوط على الدول الأكثر عرضة لنقص الإمدادات الغذائية، داعيًا موسكو إلى تجنب توسيع المواجهة العسكرية في المنطقة.