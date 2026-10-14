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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع حاد لبورصة تورنتو وسط ضغوط التضخم الأمريكي وهبوط أسهم التعدين

بورصة تورنتو
بورصة تورنتو
أ ش أ

 تراجعت أسهم بورصة تورنتو بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/، بعدما فقد المؤشر الرئيسي مكاسبه التي سجلها على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، في ظل هبوط أسعار المعادن وتصاعد المخاوف من تشديد السياسة النقدية الأمريكية عقب صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع.

وانخفض مؤشر ستاندارد أند بورز / تي إس إكس المركب بنسبة 0.94% ليصل إلى 35648.22 نقطة بحلول منتصف التعاملات الصباحية، متأثرًا بأداء قطاع المواد الخام الذي قاد الخسائر.

وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية تسارع وتيرة التضخم خلال سبتمبر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار البنزين، ما عزز توقعات الأسواق بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحسب تقديرات الأسواق، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 46%، الأمر الذي زاد الضغوط على أسواق الأسهم في أمريكا الشمالية.

وتصدر قطاع المواد الأساسية قائمة الخسائر متراجعًا بنحو 3.9%، مع انخفاض أسعار المعادن الثمينة، بينما هبط القطاع المالي، الذي يضم أكبر البنوك الكندية، بنسبة 0.8%.

وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي لدى شركة "إدوارد جونز"، إن كندا قد تنضم إلى عدد من البنوك المركزية العالمية في تشديد السياسة النقدية، إلا أن وتيرة الزيادات المحتملة قد تكون أقل مما تتوقعه الأسواق حاليًا.

في المقابل، حد قطاع الطاقة من خسائر السوق بعدما ارتفع بنسبة 0.4% بدعم من استقرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وعلى صعيد الشركات، تراجعت أسهم شركة فايرفاكس فاينانشال هولدنجز بنسبة 1.3% عقب إعلان الحكومة الهندية موافقتها على استحواذ الشركة الكندية على حصة مسيطرة في بنك IDBI الهندي في صفقة تبلغ قيمتها 528.78 مليار روبية هندية.

أسهم بورصة المؤشر الرئيسي ل هبوط أسعار المعادن

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