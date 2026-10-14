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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المستشارة أمل عمار تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية لبحث تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تمكين المرأة

المستشارة أمل عمار تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية لبحث تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تمكين المرأة
المستشارة أمل عمار تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية لبحث تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تمكين المرأة
أمل مجدى

التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية.

وأكدت المستشارة أمل عمار أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات التنموية، لا سيما ما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا، وتوسيع فرص مشاركتها في سوق العمل، ودعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبها، استعرضت  وفاء بني مصطفى الجهود الوطنية المبذولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، من خلال السياسات والبرامج الهادفة إلى دعم المرأة وتمكينها، وتوسيع مشاركتها في مختلف المجالات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك المجتمعي.

كما تناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون والتنسيق في إطار المنظمات العربية والإقليمية والدولية، لا سيما منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بما يدعم توحيد الجهود وتكامل الرؤى وتبادل التجارب والخبرات، ويفتح آفاقًا أوسع للعمل المشترك للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز إسهاماتها في مسارات التنمية بمختلف المجتمعات العربية والإسلامية.

المجلس القومي للمرأة المرأة القومي للمرأة المرأة المصرية أمل عمار

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