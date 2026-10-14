إندونيسيا وروسيا تسعيان إلى تعزيز سبل التعاون الدفاعي بين البلدين

بحث وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين ونائب مدير الدائرة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري-التقني، ميخائيل في. بيتوخوف، اليوم /الأربعاء/، سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين في مختلف القطاعات؛ بما في ذلك صناعة الدفاع.

وقال شمس الدين - عقب اجتماع عقده مع بيتوخوف اليوم بمقر وزارة الدفاع الإندونيسية - "يمثل هذا الاجتماع فرصة مهمة لتعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين إندونيسيا وروسيا التي تمتد لعقود". وفق وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية.

وأضاف أن الجانبين ناقشا جوانب مختلفة من التعاون الدفاعي، مع التركيز على صناعة الدفاع، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يتماشى مع التزام الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بتعزيز القدرات الدفاعية لإندونيسيا من خلال التعاون الدولي.

وأعرب وزير الدفاع الإندونيسي عن أمله في أن يوفر هذا اللقاء أساساً متيناً لكل من إندونيسيا وروسيا لتعزيز شراكة عسكرية متبادلة المنفعة في المستقبل.