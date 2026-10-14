ولي عهد الأردن: أمن السعودية من أمننا.. تضامن مطلق مع الرياض

أكد ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسيادتها.



وقال ولي العهد الأردني، وفقاً لقناة العربية، إن "أمن السعودية من أمن الأردن"، مؤكداً أن موقف الأردن ثابت، وكان وسيبقى إلى جانب الأشقاء في كل الظروف.



وأضاف: “رحم الله الضحايا، وشفى المصابين، وحمى الله السعودية وشعبها العزيز من كل شر ومكروه”.



ويعكس هذا الموقف متانة العلاقات الأردنية السعودية وحرص البلدين على ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز التضامن في مواجهة التحديات.



الملك عبد الله يدين اعتداءات الحوثي



وكان ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين قد أكد خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إدانة بلاده للاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة.

كما أكد الملك عبد الله وقوف الأردن التام مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية مقدراتها.



الخارجية الأردنية تستنكر استهداف المطارين



وأدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة، وآخرها استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، والذي أسفر عن وفاة أحد المقيمين وإصابة آخرين ووقوع أضرار مادية.

وأكدت الوزارة إدانة الأردن واستنكاره الاعتداءات على المطارين وعلى المدنيين والمرافق المدنية والاقتصادية في السعودية، واعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي واعتداءً غاشماً على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.