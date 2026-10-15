مولدوفا تدين هجوما وقع داخل المياه الإقليمية الرومانية

أدان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية مولدوفا، ميهاي بوبشوي، بشدة الهجوم الذي وقع داخل المياه الإقليمية الرومانية، على بعد 10 أميال بحرية جنوب شرقي مدينة "سولينا"، مشددا على ضرورة استعادة الملاحة الآمنة.

وقال بوبشوي - في تدوينة على منصة "إكس" نشرها اليوم /الخميس/ - "لقد تعرضت السفينة التجارية "يارا ج" التي ترفع علم جزر القمر لضربة بطائرة مسيرة، بينما كانت تنقل الفحم إلى أوكرانيا، مما أدى إلى وقوع انفجار واندلاع حريق .. يجب استعادة الملاحة الآمنة".

وتعد الواقعة الأحدث في سلسلة حوادث شهدها البحر الأسود، وسلطت الضوء على المخاطر التي تهدد الملاحة البحرية قرب الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي /الناتو/.

وتواجه رومانيا، العضو في الناتو والتي تشترك مع أوكرانيا في حدود برية تمتد لنحو 614 كيلومترا، تزايدا في حوادث الطائرات المسيرة والألغام البحرية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.